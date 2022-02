Sänker storklubbarna i jakten på fyra miljoner

■■ Juventus och Paris SG är två storklubbar som jag vill sänka denna söndag. Båda övervärderas och möter motstånd de haft svårt för de senaste säsongerna.

Med 4 miljoner i jackpot är det upplagt för högre utdelning om någon av giganterna faller.

■■ Det är ingen hemlighet att ett klassiskt Europatips på söndagseftermiddagen i kombination med en jackpot är något av det bästa jag vet. Och det är just vad vi har att se fram emot nu. Två FA-cupmatcher får sällskap av ligafotboll från finrummen i Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Finalen i de Afrikanska Mästerskapen stänger kupongen som har väldigt fina chanser att ge utdelning.

Som vanligt finns det fint spelvärde att hugga tag i på flera håll då flera storlag, som vanligt, blir slentrianmässigt överstreckade.

■■ Match 3. Efter en minst sagt svag höst har Juventus stabiliserat sig mot slutet och de vitsvarta har faktiskt nio raka seriematcher utan förlust. Det räcker dock inte för Allegris mannar då Zebrorna fortfarande befinner sig på en femteplats i tabellen. Segrarna måste staplas på varandra om det ska bli något spel i Champions League kommande säsong. För att säkerställa den saken plockade storklubben från Turin in Dusan Vlahovic under transferfönstret till Fiorentina-supportrarnas stora förtret. Serben kommer spela en viktig roll under våren, speciellt när Chiesa och Bernardeschi, som för övrigt också kom från Fiorentina, finns på skadelistan. Det är dock inte så enkelt att bara kliva in och leverera direkt, Vlahovic kan mycket väl behöva lite tid. Detsamma gäller för Zakaria som ska stadga upp mittfältet när Bentancur lämnat för Tottenham. Med Locatelli på botbänken kommer Zakaria behöva acklimatisera sig snabbt. Hellas Verona är ett stabilt mittenlag i Serie A som avslutade med tre segrar på fyra matcher innan uppehållet. Lagets bästa målskytt, Giovanni Simeone, är avstängd i denna match och det är såklart ett tungt avbräck. Samtidigt finns det andra målfarliga spelare i truppen. Caprari och tjecken Barák har båda nätat åtta gånger vardera denna säsong och med Lasagna istället för Simeone på topp finns det kapacitet att störa detta Juve, precis som Hellas har gjort flera gånger om de senaste åren. De senaste fyra mötena mellan lagen har faktiskt slutat med två kryss och två segrar för Verona. Dessutom leds laget av Igor Tudor som var assisterande tränare i Juventus i fjol så han borde veta hur man stör det svartvita lagbygget.

Ändå överstreckas ettan upp till närmare 80% i Turin. Då väljer jag att plocka fram helgarderingen och jobba storskräll.

■■ Match 11. PSG åkte ur Coupe de France tidigare i veckan efter att ha torskat på straffar mot Nice. Lionel Messi, som lirade hela matchen, satte sin elvametare, men var i övrigt medioker. Argentinaren rapporteras trivas dåligt i den franska huvudstaden och man kan lugnt säga att det syns på planen. Det ska sägas att flera spelare saknades mot Nice på grund av landslagsuppdrag och nu bör Marquinhos, Di María och Hakimi alla vara tillbaka igen. Dessutom kommer Mbappé starta på topp och med den 23-årige Turtles-kopian i anfallet går inget lag säkert. Det är också individuella prestationer som Pochettino i första hand hoppas på för spelmässigt har det inte sett något vidare ut för PSG som inte sitter ihop trots att de leder serien klart. Lille är regerande mästare efter en mäktig fjolårssäsong, men de har inte alls lyckats återupprepa det fina spelet. Det finns dock fortfarande skickliga lirare i laget med Yilmaz och David i spetsen och under transferfönstret plockades den gamle PSG-talangen Hatem Ben Arfa in. Han har hunnit bli 34 år och var klubblös i höstas, men visst kan han fortfarande blixtra till. Lille brukar höja sig när de ställs mot tufft motstånd och har vunnit två av de tre senaste inbördes mötena mot PSG. Parisarna har dessutom bara mäktat med totalt två fullträffar på dessa fajter.

Tvåan ser ut att övervärderas en del och då lockas jag mest av 1X, där framför allt ettan undervärderas brutalt, som sätter sprutt på utdelningen.

■■ Match 4. Sett till de tio senaste omgångarna av Serie A är Torino seriens femte bästa lag sett till tagna poäng och det kunde ha varit ännu bättre under den perioden. Senast mot Sassuolo körde Torino över sina motståndare fullständigt och borde lett med två-tre mål i paus. Istället fick Tjurarna bara in en boll och mot slutet av tillställningen kvitterade Sassarna. Bittert för Torino, men 3,25 - 0,63 i xG visar åtminstone att prestationen var förstklassig. Gästerna från Turin har faktiskt vunnit xG-statistiken i elva av sina tolv senaste matcher och det enda undantaget var borta mot serieledarna Inter. Då ska det ändå sägas att Inter hade under 1 i expected goals i den matchen. Defensiven har varit grym och även fast viktiga Bremer är avstängd nu blir det inte lätt att bryta igenom Torinos köttmur. Framåt är Belotti alltjämt skadad, men Sanabria, Praet, Pjaca och Brekalo gör det bra i hans frånvaro. Udinese ställdes mot Genoa i sin sista match innan uppehållet och hade då sinnessjukt låga 0,06 i xG. Detta alltså mot ett av seriens klart sämsta lag. Oroväckande minst sagt. Nu saknas dessutom Deulofeu på grund av en avstängning och då försvinner mycket flärd i det offensiva spelet.

Visst kan de vitsvarta värdarna stå upp bra hemma i Udine, men de har bara vunnit tre av elva ligamatcher här denna säsong och jag har svårt att se något annat än att de blir tillbakapressade här. Torino är klart bättre och får vi tvåan i trakterna kring 40% är det en strålande spik att bygga systemet kring.

■■ Match 8. Barcelona var aktiva i transferfönstret och plockade in Adama Traoré från Wolverhampton och Pierre-Emerick Aubameyang från Arsenal under de sista dagarna. Med Memphis Depay småskadad och tveksam till spel samt Fati i rehabrummet behövdes det förstärkningar offensivt. Luuk de Jong är knappast svaret på Xavis böner. Med Traoré, Torres och Aubameyang som topptrio får de blåröda ett helt annat hot i djupled. Pedri och Frenkie de Jong kan börja hitta in med bollar bakom motståndarnas backlinje och därmed blir Barca genast farligare. Barcelona dras fortsatt med en del skador, men visst blåser det lite varmare vindar i Katalonien. Atlético Madrid stod för en moralhöjande seger hemma mot Valencia innan uppehållet då 1-2 förvandlades till 3-2 efter mål av Correa och Hermoso på övertid. En viktig trepoängare som gör att de rödvita Madrassmakarna fortfarande håller fast vid sin fjärdeplats med en poäng tillgodo på Barcelona. Offensiv kraft finns det verkligen i Simeones gäng, Suárez, Lemar, Cunha, Correa och Joao Félix är alla redo för spel. Dessutom är Griezmann på väg tillbaka från sin skada. Spelmässigt finns det dock en hel del ytterligare att kräma ut, speciellt på bortaplan där Atlético bara har tagit en poäng på sina fyra senaste ligamatcher.

Gästerna har heller inte vunnit en ligamatch på den här arenan sedan februari 2006 och när det finns en känsla av omstart hos Barcelona är ettan en vettig spik runt 40-45%. Vamos, Barca!

Skrällen

Hellas Verona (match 3)

Hellas Verona har fyra raka möten mot Juventus utan förlust och med Igor Tudor på tränarbänken har de full koll på hur storklubben från Turin spelar. Detta är betydligt öppnare än vad streckningen gör gällande och då behöver alla tecken ta plats.

Spiken

Torino (match 4)

Sett till Expected Goals har Torino varit bättre än sina motståndare i elva av de tolv senaste omgångarna av Serie A och mot ett svagt Udinese kommer Tjurarna dominera matchbilden. Då är tvåan en riktigt fin spik.

Draget

Lille (match 11)

PSG åkte ur Coupe de France mot Nice tidigare i veckan och även om de har en starkare trupp tillgänglig här är det hackande Paris-maskineriet verkligen ingen säker vinnare mot de regerande mästarna. Gå för skrällen och kryssa i 1X.