Saknar viktiga pjäser – jag spikar emot Malmö

■■ Gruppspelet i Europa League och Europa Conference League svänger denna torsdag. Europatipset innehåller mängder av stora favoriter där det verkligen gäller att hålla tungan rätt i mun.

Att gardera nästan samtliga drakar blir att göra det onödigt svårt för sig samtidigt som det är dödsdömt att bara ge fullt förtroende till tunga oddsfavoriter.

■■ Match 1. Medan Djurgården slagit alla tvivlare på fingrarna, även mig ska erkännas, har det gått desto sämre för vårt andra svenska bidrag i Europaspelet. Malmö FF lottades in i en på förhand tuff grupp med Braga, Royale Union SG och Union Berlin där det efter tre matcher ser minst sagt mörkt ut vad gäller hoppet om fortsatt Europaspel. Skåningarna har inte lyckats ta några poäng och även om det ska sägas att prestationerna stundtals varit bra har det också blivit tydligt att MFF saknat det sista som krävs för att hävda sig på Europa League-nivå. Detta blev uppenbart när Hareides mannar gick på pumpen hemma mot Union Berlin trots numerärt överläge. De himmelsblå hade svårt att ta sig till vettiga målchanser och när hyperfarlige Becker kontrade in 0-1 i den andra halvleken gick rullgardinen ner på Stadion. Någon längre tid till självömkan ges inte de himmelblå som ska gå rond nummer två mot tyskarna denna torsdag samtidigt som ett livsviktigt klassikermöte stundar mot IFK Göteborg på måndag. Jag tror att MFF får problem i den förstnämnda uppgiften. Union Berlin är erkänt starka på Stadion An der Alten Försterei där Urs Fischers gäng ännu inte förlorat i Bundesliga. I Europa League blev det däremot förlust hemma mot Royale Union SG, men här lutar jag starkt åt att trenden vänder.

När Malmö får klara sig utan viktiga pjäser som Siby, Nielsen och Moisander kammar de noll i huvudstaden. Jag spikar ettan trots marginell överstreckning.

■■ Match 4. Monaco och Ferencváros har kopplat ett grepp om Grupp H där de är tre poäng före Röda Stjärnan och Trabzonspor inför torsdagens fjärde omgång. Detta blir således något av en måstematch för turkarna som behöver minst en poäng om hoppet om avancemang ska leva vidare. De regerande Süper Lig-mästarna har släppt in totalt sex mål på sina två bortamatcher, men i den hittills enda fighten på eget gräs slogs Röda Stjärnan tillbaka med 2-1. Visserligen fick värdarna avsluta den fighten med en man mer på banan, men även innan utvisningen var det fördel de rödblå. Hamsik och Trézéguet stod för varsin balja i segern och det är två spelare som tillsammans med Bakasetas behöver leverera även denna afton. Kommer trion upp i nivå blir det inte så enkelt att hänga med för Monaco som tipparna tycks tro. Gästerna har imponerat mot slutet med sju segrar på de åtta senaste tävlingsmatcherna, ett facit som jag dock inte väljer att lägga alltför stor vikt vid. 3-1-segern i det vändande mötet med Trabzonspor berodde till stor del på Gómez utvisning. Även om uruguayanen är avstängd här anser jag att monegaskerna blir för stora favoriter.

I skrivande stund streckas tvåan över 55 procent när den snarare borde infinna sig under 50-strecket. Då väljer jag att chansa bort den helt och hållet och jaga hemmaskräll i en fight där motivationen bör vara störst hos turkarna.

■■ Match 5. Real Sociedad fick en fin start på Europa League när de rätt så bekvämt åkte till Old Trafford och knäppte Manchester United på näsan. Erik ten Hag hade visserligen bara fått kort tid på sig att sätta sin prägel på United inför den striden, men triumfen vittnade trots allt om vad Imanol Alguacil och hans adepter kan åstadkomma när de har sin dag. Baskerna slår sällan bort en passning i onödan och deras kontrollerade filosofi leder allt som oftast till att motståndarna tröttas ut när de tvingas jaga blåvita skuggor. När Sheriff Tiraspol kommer på besök till San Sebastián saknas spelare som Oyarzabal och Gorosabel, men det ska inte hindra Alexander Isaks gamla lag från att stå för en stabil insats. Formen är på topp med fem raka segrar (alla kategorier) innanför västen och det saknas sannerligen inte matchvinnare i värdarnas trupp. Méndez, Silva och Sörloth är bara ett axplock av dessa och jag vill dessutom påpeka att det var ren och skär klasskillnad när lagen drabbade samman i Chisinau för en vecka sedan. Sheriff Tiraspol fick då en hemsk uppförsbacke framför sig den sista halvtimmen då Kyabou såg rött, men jag tror inte att moldaverna hade hävdat sig elva mot elva heller. Dagens upplaga av de tillresta är inte på samma nivå som laget som tog fjolårets Champions League-gruppspel med storm och här blir det återigen tufft emot.

Väl medveten om att ettan streckas hårt finns det bättre skrällägen på annat håll. Sociedad är en väldigt trolig spik.

■■ Match 13. Ett av skrällägena som lockar mig allra mest är det som uppenbaras på den franska rivieran. Nice har solat sig i elände sedan säsongen drog igång och de interna stridigheterna – Kasper Schmeichel sägs redan vara på väg tillbaka till Leicester – har uppenbart påverkat de rödsvarta negativt. Lucien Favre sägs sitta löst på sin tränarpost trots att han anställdes inför säsongen och vid en titt på Ligue 1-tabellen är det inte svårt att förstå varför. Nice är egentligen alldeles för bra för att harva på den nedre halvan men när omklädningsrummet inte är fyllt av harmoni blir det svårt att prestera. Fransmännen tog sin första seger i Europa Conference League när de slog Slovácko med 1-0 för en vecka sedan, men jag blev inte särskilt imponerad av insatsen. Offensiven har tappat i slagstyrka sedan Gouiri försvann till Rennes och även om de tjeckiska opponenterna är ett lag som Nice normalt ska betvinga utan större problem blir jag konfunderad över ettans smått bisarra procent. Drygt 85 procent på densamma är inget som får mig att gå igång.

Slovácko var marginaler från tre poäng hemma mot Partizan Belgrad och insatsen borta mot Köln (2-4) lovade gott inför framtiden. Hela högersidan är värdemässigt guld och här är jag snabb med samtliga tecken i hopp om en jätteknall.

Spiken

Real Sociedad (match 5)

Kupongens största favorit är också den jag anser vara mest befogad. Real Sociedad besitter ett grundspel som Sheriff Tiraspol inte är i närheten av och här är det bara en tidsfråga innan baskerna knackar bort moldaverna. Given etta.

Skrällen

Slovácko (match 13)

Slovácko är det sämsta laget i Grupp D men mot ett Nice som inte får saker och ting att fungera är det svårt att inte lockas av högersidans saftiga procent. Jag slår på stort på rivieran och helgarderar i hopp om en knall.

Favorit i fara

Monaco (match 4)

Monaco har ett perfekt slagläge i Grupp H men på resande tass ger jag inte mycket för de normalt utpräglade hemmakatterna. Trabzonspor är mer eller mindre tvingad till poängplock och hemma i Turkiet skojas värdarna inte bort hur som helst. Jag chansar bort den övervärderade tvåan.