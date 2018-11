Så gör du för att bli en vinnare på poolspelen

Poolspel är dramatiskt. Alla spelare älskar att analysera, finslipa systemen och spela. Förväntningarna är stora när kupongerna är inlämnade.

Spänningen är enorm om man är med inför ”spurten”. ”Vågar vi ta bort ettan mellan Liverpool–Chelsea?” ”Favoriten i V75-3 är svag och den lämnar vi åt råttorna”, kan det låta när man ska komma överens.

Och att komma överens är inte det lättaste. Varje vecka tar jag, Jonas Noreen och en gäst ut ett V75-system i Expressens podcast Systemet. För två veckor sedan blev det full pott. Nästan 200 lyssnare fick dela på över 600 000 kronor. Varje andel (kostade 50 kronor) var värd 3 100 kronor.

Poolspelen omsätter en bra bit över 100 miljoner kronor varje vecka. Och det är många som testar lyckan varje helg.

Spelbolagen är med på noterna och förstår värdet av poolspel. Och det saknas inte tillfällen att spela.

ATG:s flaggskepp V75 lockar mängder med spelare varje lördag. Är du ensam vinnare på GS75 får du 15 miljoner kronor. Svenska Spel erbjuder Stryk-, Mål- och Europatips varje vecka. Det är ofta jackpott på Europatipset, vilket det för övrigt är i dag. Och jackpott är speleggande.

En ensam vinnare på stryket erhåller tio millar.

***

Hur ska man då tänka? Ju mer du läser på desto större chans har du att gå plus. Kunskap är aldrig tungt att bära. Ta in all information och behandla den.

Hur ser omgången ut? Lätt eller svår?

Ser det väldigt lätt ut är det bättre att hålla i pengarna för att ”trycka till” extra när det är en öppen omgång. Lita på din känsla och var inte rädd att ta bort överspelade lag/hästar.

Att gå ihop ett gäng och spela är att rekommendera.

Spelar man för 100 kronor har man inte råd med speciellt många streck/kryss. Kupongen blir sällan slagkraftig. Därför behöver inte en mindre del i ett större system bli mindre värd.

Får man in en fullträff kan livet förändras.

***

Allt fler spelare har de senaste åren gått över från att spela matematiskt till att spela reducerat. Det finns numera riktigt bra verktyg för att få ihop ett vasst system.

Tippar man på trav är Joker överlägset.

Att ranka hästarna i olika grupper, typ A, B och C, ökar chanserna att vinna avsevärt. A-hästarna (de du tror mest på) betalar man mest för. C-hästarna (skrällarna) betalar man inte lika mycket för. Med rätt upplägg på systemet tål man en eller två smällar.

Jag tycker inte att det finns lika bra reduceringsverktyg till sportspelen, men de har blivit allt bättre och utvecklingen går åt rätt håll.