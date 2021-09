S intäkter hotas nu – av eget lagförslag

Bara under 2020 sålde regeringspartiet Socialdemokraterna lotter för över 160 miljoner kronor, vilket gav drygt 30 miljoner kronor extra till partikassan.

Spelbolaget det rör sig om är Kombispel som bland annat ligger bakom lotteriprodukter som skraplotten Femman och Kombilotteriet.

2017 avslöjade Dagens Nyheter att Socialdemokraterna via sitt företag Kombispel sålde lotter på kredit till skuldsatta människor. Totalt ska det ha rört sig om 8 000 personer som köpt på kredit och inte betalat.

Spelbolaget slutade med att driva in spelskulderna via Kronofogden, men enligt Dagens Nyheter säljer man fortfarande lotter via betalning med faktura, telefonförsäljning och med hjälp av bonusprogram.

Oron: ”Stora effekter på idrottsrörelsen”

Nu riskerar ett lagförslag från finansdepartementet, som förväntas träda i kraft den 1 juli 2022, att hota de stora intäkterna:

”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”, går det att läsa i förslaget som skulle innebära att det in längre är tillåtet med Direktreklam.

– Det är bra och viktigt att regeringen tar på allvar att konsumenterna behöver skyddas och att de sen tidigare har infört krav på måttfull marknadsföring och på spel- och lotterianordnare, däremot riskerar det här förslaget att leda till stora effekter på bland annat idrottsrörelsen och övriga civilsamhället för vilka de allmännyttiga lotterierna står för en viktig del av den oberoende finansieringen, skriver Jonas Lindholm, Kombispels vd, i en kommentar till Dagens Nyheter.

Drar in mest pengar av de politiska partierna

Socialdemokraternas partikassör Joakim Jonsson kommenterar följande till Dagens Nyheter:

– Vi kan dock se att lotteriintäkterna har minskat de senaste åren och vi jobbar kontinuerligt med att anpassa våra kostnader i takt med att intäkterna förändras, skriver han i en kommentar.

Enligt Kammarkollegiets redovisningar är Socialdemokraterna det politiska parti som drar in mest pengar varje år.