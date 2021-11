Rör om i grytan – jag har ett förslag

Intresset och kunskapen om pool-/streckspelen har ökat senaste åren tack vare tydligare information, hjälpverktyg och andelsspel i olika former. Avgörande information både för fotbollen och hästarna är: Streckfördelningen.

Hur tippar andra?

Matematisk information och systembyggnad har blivit viktigare än basfakta och form hos lag och hästar. Idag kan det göras speltekniskt bra rader utan man vet vilka lag som spelar.

Det speltänket används av fler och fler. Samtidigt som duktiga speltjänster rankar hästar rätt och tipsguider upplyser om dåliga favoriter och bra skrällar. ”Alla” spelar lika.

Därför har jag ett önskemål om nyheter som gör högvinstspel lite klurigare att vinna på. Lägg till en match på stryktipset. Dyrare radpris på hästar.

Varför ska andra veta vad jag spelar?

Mitt förslag behåller nuvarande spelformer, är kostnadsfritt och rör om i grytan för alla spelarkategorier:

Ta bort information om streckfördelning! Varför ska andra veta vad jag spelar? Marknadens chansfördelning finns: oddsen.

Okej. Låt ”stödhjulen” finnas fram till 24 timmar innan spelstopp. Sen dold information.

Ny kompetens kommer i spel. Hur FÖRVÄNTAS svenska folket strecka matchen/loppet?

Spetskunskap om lag och hästar ökar i värde.

Kvalitetsskillnaden på speltjänster och andelsspel kommer bli tydligare på sikt, till gagn för köparna.

Mjukvaruverktyg kommer få en annan/ny innebörd.

Nej. Färdiga rader från ATG och Svenska Spel får inte baseras på streck.

Kanske gynnar de som redan är duktiga. Måste det alltid vara fel när det bygger på kunskap? Samtidigt kommer det bli en större ovisshet som får utdelningarna variera mer.

Ny spelprodukt? Tippa streckprocenten…

BORGS TRE HELGDRAG

BIRMINGHAM. Blackpool har form och är svårslagna borta, men gått lite för starkt. Hemmalaget har en bipolär formkurva, nu dags för seger. Birmingham till 2,21 och spik på tipset. Spelstopp: lördag, 16.00.

DEGERFORS. Brukslaget måste ha tre poäng för undvika kval och hoppas på storpublik. Norrköping slår guldfavoriter, men är i ingenmansland. På tå? Degerforsvinst 3,35.

Spelstopp: söndag, 15.00.

UNDER 2.5 MÅL. Chelsea har släppt in fyra(!) mål i PL. Manchester Utd dubbel prio på defensiven här efter syndafloden bakåt i ligan. 2,10 på Under 2.5 mål är ett bra startspel. Spelstopp: söndag, 17.30