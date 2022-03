Risken är stor för överstreck

Spiken

Djurgården

Piteå kom näst sist förra säsongen och det stora problemet vara målskyttet. Piteå gjorde endast 19 mål på 22 omgångar. Man har inte heller haft ekonomin för att förstärka truppen.

Skrällen

Girona

Toppmöte i Segundan mellan tvåan och femman i tabellen. Almeria kommer från en stark insats borta mot Tenerife medan Girona jagar sin fjärde raka seger. Ettan är alldeles för stor favorit.

Match för match

1. Kanada – Jamaica 1

Kanada förlorade överraskande nog mot Costa Rica senast. Kaye är avstängd efter utvisningen. Det räcker med en poäng för att säkra en VM-plats för Kanada.

2. El Salvador – Costa Rica 2

Skrällsegern mot Kanada har tagit Costa Rica in i matchen igen om VM-platser - utgångstvåa.

3. Djurgården – Piteå 1

Djurgården har värvat smart under vintern och ser spännande ut inför säsongen. Piteå såg otroligt uddlös under fjolåret och har inte fått in någon spets framåt som tyder på att den situationen kommer att förändras.

4. Malaga – Huesca 1

Malaga har gått upp i odds under veckan. Hela säsongen har varit en besvikelse för hemmalaget.

5. Almeria – Girona 1

Det är tvåan mot femman och båda lagen har visat fin form. Gästerna har blivit underskattade.

6. Alcorcon – Valladolid 2

Botten ställs mot toppen när Alcorcon tar emot Valladolid. Överhängande risk för överstreckning.

7. Burgos – Tenerife 2

Tenerife är ett klart bättre lag men det är svårt att vinna på bortaplan i den här ligan, svag tvåa.

8. Portland – Orlando 1

Båda lagen har inlett säsongen okej, men Orlando har några spelare borta. Lutar åt ettan.