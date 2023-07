Risk för målsnåla allsvenska matcher

■■ Dagens bästa spel hittas i det allsvenska mötet mellan Hammarby och Norrköping. Hammarby spelar sin tredje match inom loppet av nio dagar när Norrköping kommer på besök. Det blev förlust borta mot Brommapojkarna och ytterligare ett nederlag när man föll borta mot Twente i kvalet till Conference League tidigare under veckan.

Hammarby har inte lyckats upprepa det fina spelet som laget hade under fjolåret. Offensiven har stundtals sett uddlös ut och man hamnar ofta i ett mönster av att spela i sidled eller bakåt för att prioritera bollinnehav.

Det har blivit bättre senaste omgångarna men man har fortfarande en bra bit kvar för att nå fjolårets form.

Norrköping tappade Arnor Sigurdsson under sommaren och har därför fått göra om stora delar av sin spelidé. Tidigare handlade väldigt mycket om att sätta Arnor i bra positioner offensivt. Nu måste man involvera fler spelare offensivt vilket inte behöver vara något negativt.

Norrköping har Totte Nyman borta till söndagens match vilket är ett tungt avbräck men man stod inför ett liknande scenario när man åkte till Tele 2 tidigare under säsongen för att möta Djurgården. Då hade man en handfull nyckelspelare borta och Nyman var inte hundra procent. Han hoppade in sent i matchen. Ett kraftigt nederlagstippat Norrköping lyckades ta sig samman och få med sig ett kryss i en av deras bästa insatser för säsongen. Nu har Hammarby spelat i Europa i veckan och fick jaga en hel del boll borta mot Twente. Den matchen kan sitta kvar i benen hos hemmalaget.

Därför tycker jag att Hammarby blivit lite väl stor favorit i det här mötet. Norrköping att ta poäng i matchen finns att spela till oddset 1,97.

Hammarby – Norrköping X2

Odds: 1,97

Det är tre allsvenska matcher på Bomben-kupongen och det finns risk för målsnåla tillställningar i samtliga. Göteborg har inte fått offensiven att fungera och möter ett disciplinerat Kalmar. Mjällby är svåra att bryta ner på sin hemmaplan samtidigt som Djurgården sett bleka ut på naturgräs i år.

Hammarby förväntas dominera bollinnehavet mot Norrköping medan gästerna vill kontra.

A. Hammarby – Norrköping

0, 1, 2 – 1, 3

B. Mjällby – Djurgården

0, 1 – 1, 2, 3

C. IFK Göteborg – Kalmar

0, 2, 3 – 0, 1

216 rader, spelstopp 14.59

Hammarby – Norrköping 2

Hammarby stod upp bra mot Twente och fick med sig 0-1 från det första mötet. Det betyder att dubbelmötet lever vidare. Man fick jaga en hel del boll vilket kan påverka dagens match. Tvåa!

Mjällby – Djurgården 2

Djurgården har inget bra facit på naturgräs. Det blev visserligen seger borta mot Värnamo men det var ingen strålande insats. Mjällby har backen Eile avstängd. Lågt odds på bortasegern.

Västerås – Gefle 1

Västerås har en segersvit på fem raka matcher och har slagit topplagen GAIS och Utsikten senaste två omgångarna. Man är favorit till att ta steg upp till Allsvenskan redan i år. Ettan får tipset.

Randers – Hvidovre 1

Lauenborg är borta med en knäskada för hemmalaget. Hoegh och Kallesoe är båda tveksamma till spel. Gehrt är ett frågetecken inför mötet hos gästerna. Randers imponerade i premiärmatchen.

Falkenberg – Ariana 1

Falkenberg har värvat Tvååkers Rasmus Andersson för att stärka offensiven ytterligare. Falkenberg är ett av seriens bästa lag offensivt men man släpper till en hel del onödiga mål. Lutar åt ettan.

Umeå FC – Stockholm Internazionale 2

Förra säsongen vann Stockholm båda matcherna mot Umeå i ligan. Umeå spelade upp sig med flera fina insatser innan uppehållet men Stockholm har en mer stabil defensiv. Fördel Stockholm!

IFK Göteborg – Kalmar 1

Trondsen och Salomonsson saknas fortsatt för IFK. Ohlsson var tillbaka efter skada senast. Kalmar har sin målvakt Friedrich avstängd. Gästerna spelade en tuff match mitt i veckan...

Bröndby – Odense 2

När lagen möttes förra säsongen var det jämnt spelmässigt i båda matcherna och så har det varit senaste åren mellan lagen. Bröndby är inte så pass mycket bättre som oddsen föreslår - värdespel!