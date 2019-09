Det vankades maxutdelning på Eurojackpot under fredagen.

En lycklig vinnare kunde kamma hem 475 miljoner kronor vid händelse av att vara ensam med alla rätt – och det var precis vad som hände.

En kupong som lämnades in i Norge prickade in samtliga rätt (fem nummer plus två bonusnummer) och la beslag på jättevinsten.

– Det måste vara ett missförstånd, var reaktionen från vinnaren när han fick beskedet från Norsk Tippning.

Nytt vinstrekord i Norge

Mannens vinst är ett nytt rekord i Norge, det gamla rekordet på 470 miljoner från augusti 2017 suddas nu ut.

– Det är helt surrealistiskt, helt otroligt, säger mannen som vann i pressmeddelande från Norsk Tippning.

Vinnarambassadören i Norge, Pernille Storholm Skaret, är glad att storvinsten hamnade i Norge och berättar att vinnaren kommer att få ekonomisk rådgiving.

– Eurojackpot spelas av väldigt många människor från flera europeiska länder, så att vi får en norsk vinnare av jackpoten är helt otroligt, säger hon till TV2.

– Vi följer upp våra vinnare nära för det kan vara väldigt överväldigande att vinna så här stora summor. Vi erbjuder ekonomisk rådgivning och ber alltid vinnaren att inte göra någonting förhastat, säger hon.

Rekordvinsten har Finland

För drygt en månad sedan gick maxvinsten i Eurojackpot till Finland. En sam vinnare kammade hem makaklösa 964 miljoner kronor. Det är andra gången maxvinsten går till en finsk spelare.

I mars utdelades den största svenska Eurojackpotvinsten någonsin då ett par från Närke plockade hem drygt 561 miljoner kronor.

– Jag är helt väck i skallen och tror inte att det som händer är sant. Du får ursäkta, men jag går bara runt här i rummet, sade mannen i det svenska paret efter vinsten.