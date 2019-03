Ända sedan i fredags har Svenska spel försökt nå personen som lämnade in de vinnande raderna, som alltså gav osannolika 561 942 260 kronor i vinst på Eurojackpot.

Summan är en ny rekordspelvinst i Sverige med rejäl marginal: det tidigare rekordet var på närmare 258 miljoner kronor som kammades hem av en man i Göteborg.

Helgen har varit en febril jakt för Svenska Spel som de kallat för ”ett litet drama”.

Men i dag nådde man till slut fram.

Vinnarraden som gav 562 miljoner Eurojackpot: 1, 2, 11, 19, 47 + bonusnummer 2, 7 Visa mer Visa mindre

Rekordvinnaren av 562 miljoner kronor funnen

Vinnaren visade sig vara ett par i 65-årsåldern som är från Örebro. Mannen hade lämnat in två rader på Eurojackpot, vilka han betalade 50 kronor för, och var ovetandes om vinsten när vinnarambassadören på Svenska Spel Tur, Pierre Jonsson, nådde honom över telefon.

– Oerhört skönt att vi har fått tag dem. Det visade sig vara ett par i Örebro. Och de har inte haft en aning om vad som har hänt. Han var lyckligt chockad, säger Pierre Jonsson.

Hur var deras reaktion?

– Han frågade mig om jag var nykter (skratt). Annars var den spontana reaktionen att försöka andas och dricka vatten. De har varit bortresta på semester och kom hem precis. Han kunde inte förstå hur mycket pengar det var.

Rekordvinnaren: ”Jag är helt väck i skallen”

Mannen berättade för Pierre Jonsson att tankarna for runt i huvudet och att pulsen var hög. Samtidigt som han hade svårt att ta in nyheten så skrattade han ”hejdlöst” under hela samtalet.

– Jag är helt väck i skallen och tror inte att det som händer är sant. Du får ursäkta, men jag går bara runt här i rummet, svarade mannen och fortsatte:

– Sover jag, eller är detta en dröm? Jag går runt här som en salig ande och frågan är om min fru kommer att tro mig när hon får höra om detta. Hur mycket hade vi vunnit sade du?

Nyckeln till vinsten?

Topplista storvinster i Sverige 561 942 260 kronor Eurojackpot, 15 mars 2019 257 985 846 kronor Eurojackpot, Göteborg 20 juli 2018 237 697 528 kronor Drömvinsten, Norrköping 20 april 2013 214 595 981 kronor Drömvinsten, Helsingborg 27 mars 2010 208 358 976 kronor Drömvinsten, Partille 2 maj 2018 187 776 430 kronor Drömvinsten, Farsta 16 augusti 2014 159 838 152 kronor Drömvinsten, Järfälla, 4 juli 2015 151 999 213 kronor Drömvinsten, Stockholm, 9 oktober 2013 134 703 155 kronor Drömvinsten, Saltsjöbaden 7 maj 2008 134 097 732 kronor Drömvinsten, Storebro 18 januari 2012

Källa: Svenska Spel. Visa mer Visa mindre

”Ska blir spännande att höra hustrun”

Mannens två rader bygger på födelsedagar och turnummer samt ett antal siffror som datorn valt ut.

När Pierre Jonsson efter den febrila jakten nådde fram till den chockade mannen, så var hustrun inte hemma för att ta del av nyheten.

– Det ska bli spännande att höra hur hans hustru, som alltså inte var hemma under vårt samtal, tar beskedet. Hon gör kanske som vissa respektive gör, slår mig en signal för att kontrollera att det hela stämmer, säger han.

Pierre Jonsson kommer att ha fortsatt kontakt med Örebroparet framöver.

– Nästa steg blir att de hör av sig när de har landat, sedan får vi ta det hela därifrån. Men helt klart är att vårt spelansvar och stöd i form av rådgivning, både ekonomisk och juridisk sådan, blir en viktig del i vinstprocessen, säger han.