Rekarna satt i går – här är nya dragen

Jag hade bra form i går på Champions League där alla rekar satt, inklusive storskrällen Basaksehir till under 10%. Idag är det Europa League som gäller på Topptipset. En lite mer svårtippad tävling om jag får säga det själv. Men givetvis finns det fina drag ändå.

■■ Milans segertåg fortsätter. Två raka vinster i Grupp H gör att Pioli kan kosta på sig att vila spelare här i det tighta spelschemat. Frågan är om 39-årige Zlatan verkligen ska belastas i denna typ av matcher. Svensken avgjorde i slutet borta mot Udinese senast med en konstspark. Här väntar en riktigt tuff motståndare i Lille. Fransmännen har gått urstarkt i Ligue 1 där de placerar sig på andraplats bakom PSG. Milan kommer få ta sig an en stabil organisation med ett försvar som släppt in under 0,5 mål per match i ligan. Lille har faktiskt inte förlorat sedan januari i år då PSG blev för svåra i Ligue 1, det betyder 19 raka tävlingsmatcher utan torsk.

Det är värt att hålla kolla på elvorna innan beslut tas, men jag har goda förhoppningar om att Lille kan störa här och helgarderar. Tvåan är en riktigt trevlig skräll till 12%.

■■ En spik jag litar på är Crvena Zvezda i match 6. På mytomspunna Rajko Mitić- stadion har inte ”Röda Stjärnan” förlorat sedan november förra året då Bayern München kom på besök. Serberna krossar i den inhemska ligan och gjorde det samma med stackars Liberec som kom på besök i Europa League senast. 5-1-vinsten var odiskutabel. Gent ser samtidigt inget vidare ut och har förlorat mot både Liberec och Hoffenheim.

Försäljningen av skyttekungen Jonathan David till franska Lille har satt djupa spår. Ettan streckas just nu till 60% och ligger helt rätt. Stabil spik!

■■ Det finns flera svåra matcher på kupongen med jämna odds. Ibland gäller det bara att välja sida och gå för det. Det är precis vad jag gör i match 8. Antwerp slog överraskande Tottenham hemma med 1-0 i den förra omgången. Så nu tror givetvis det svenska folket att LASK Linz ska bli en munsbit. En svala gör dock ingen sommar. Spurs gjorde en riktigt dålig match och det brukar kunna komma reaktioner efter en sådan seger. LASK är ett riktigt bra lag som bland annat slog ut Sporting Lissabon med 4-1 på bortaplan på vägen hit.

Det här är helt öppet i min bok och för att ha råd att gardera skrällar chanspikar jag tvåan till fint värde runt 30%.

SPIKEN

Arsenal (match 2)

Arsenal lär roteraa friskt jämfört med segern mot Manchester United. Men då satt klasspelare som Pépé, Nketiah, Ceballos och Xhaka på bänken. Så något dåligt lag ställer inte Arteta upp med. Molde är ett starkt hemmalag, men förlorar nästan hälften av bortamatcherna hemma i Eliteserien. Jag ser tyvärr inte hur norrmännen ska räcka till här.

SKRÄLLEN

Lille (match 1)

Mycket tyder på att Milan kommer rotera elvan. Motståndet är tuffast möjliga i gruppen där formstarka Lille gästar. Fransmännen har nu gått 19 raka tävlingsmatcher utan förlust. Tvåan till 12% ska få plats.

DRAGET

LASK Linz (match 8)

Antwerps skyttekung Mbokani börjar bli till åren och ser inte lika het ut längre. LASK har en riktigt spännande offensiv och fullkomligt öser in mål för tillfället. Fyra baljor senast mot Ludogorets trots en man mindre i tjugo minuter. LASK behöver gå för tre poäng och är det något bättre laget i min värld. Jag väljer sida och chansspikar tvåan till trevliga 30%.