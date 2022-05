Real Madrid lyfter sig i CL-finalen

Spiken

Viking

Viking har överraskat positivt. Spelmässigt såg det bra ut senast även om det inte räckte till seger. Spelvärd spik!

Skrällen

Real Madrid

Liverpool har spelat bättre genom hela säsongen och går in till mötet som välförtjänt favorit. Man ställs dock mot ett Real Madrid som vimlar av rutin i den här typen av sammanhang. Spelare som Modric, Benzema och Kroos har en förmåga att lyfta sig i dessa matcher - gardera.

Match för match

1. Liverpool – Real Madrid 1

Det finns en del frågetecken hos Liverpool inför finalen. Gomez, Thiago och Fabinho är alla osäkra till spel. Origi ser ut att missa mötet. Real Madrid har fått bukt på sin skadesituation och kommer näst intill fulltaliga till matchen. I finalen för fyra år sedan vann Real Madrid med 3-1. Skrällvarning på kupongen!

2. Häcken – Sirius 1

Fyra raka segrar har tagit Häcken hela vägen upp till delad förstaplats i tabellen. Laget tog en meriterande bortaseger mot Malmö förra omgången. Jeremjeff toppar skytteligan överlägset med sina nio mål. Sirius kommer från två starka insatser mot AIK och Elfsborg. Mycket talar för att Häcken blir överstreckade.

3. AFC Eskilstuna – Östersund 1

I vanlig ordning är det svårt att bli klok på Superettan. Alla slår alla och föga förvånande har AFC fallit ihop helt på slutet med tre raka förluster efter en fin start på säsongen. Östersund tajtade till försvarsspelet mot Örgryte senast, målskyttet fortsätter dock att vara problematiskt. Även om Eskilstuna ska vara favorit så är det inget lag jag litar fullt ut på.

4. Mansfield – Port Vale 2

Mansfield går in till mötet med sex raka matcher utan förlust. Mot just Port Vale har man haft det svårt under i ligaspelet. Man fick med sig en poäng från hemmamötet och förlorade borta med 1-3. Nu spelas matchen på neutral plan vilket talar för Port Vale. Ettan ser ut att bli kraftigt överstreckad på kupongen.

5. Ham-Kam – Odds BK 2

Ham-Kam fortsätter att vara väldigt svårslagna. Man hämtade upp underläge och fick med sig en poäng borta mot topplaget Viking förra omgången. Odd är ett lag som underpresterat under inledningen av säsongen sett till deras trupp. Noterbart att Ham-Kam kryssat sex av sina åtta matcher i ligan. Bjorlo saknas och Kirkevold är tveksam hos Ham-Kam.

6. Strömsgodset – Viking 2

Stömsgodset visade fin lagmoral när man hämtade upp 0-2 till 2-2 borta mot guldfavoriten Bodö/Glimt förra omgången. Defensivt såg det inte helt stabilt ut men man är obesegrade i sina sex senaste matcher. Viking har en förlustfri svit på åtta raka matcher. Stenseth är ett frågetecken inför mötet för Strömsgodset. Gästerna saknar skadade anfallaren Auklend.

7. FC Haka – FC Lahti 1

Efter en fin inledning på säsongen pekar Hakas formkurva spikrakt neråt. Nu har man en nyckelmatch framför sig mot Lathi som också befinner sig på den undre halvan av tabellen. Gästerna är segerlösa i sina tre senaste matcher och snittar under ett mål framåt per match. Hakas notoriske målskytt Erwin ligger tvåa i skytteligan med sina fem mål.

8. Inter Åbo – Ilves 1

Inter vann borta mot VPS senast men siffrorna var inte strålande för deras del. Trots att man befinner sig på en fjärdeplats i tabellen så har inte spelet sett speciellt bra ut för Inter. Ilves skuggar bara två poäng bakom i tabellen och kan gå om vid en seger. Det här är definitivt en favorit värd att försöka fälla på kupongen om man jagar hög utdelning på systemet.