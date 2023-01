Real kammar noll i klassiskt hatmöte

En glödhet fotbollssöndag väntar. Europatipset hakar på. Förutom ett gäng spännande toppmatcher från ligor som Premier League, Serie A och La Liga så finns det flera övervärderade favoriter att försöka fälla. Lägg på 3 miljoner i jackpot på det så ökar pulsen lite till.

Kul kupong väntar!

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ ■ ■

■ Match 1. Manchester United spelade en veckomatch mot Crystal Palace för några dagar sedan. Det största målet med den bataljen, förutom att plocka tre poäng, var att Casemiro inte skulle varnas. Brassen kunde dock inte hålla sig utan stod för en jättekapning vilket gör att mittfältaren, som varit helt dominant under en längre period, är avstängd under söndagen. Det var inte den enda smällen de rödklädda åkte på i södra London. På övertid dunkade Olise mycket vackert in 1-1 över en kortväxt mur och det blev två tappade poäng för United. Visst kunde (och borde?) McTominay ha fått en straff, men det är inte riktigt läge för Ten Hag att klaga på domare efter det märkliga målet de fick godkänt i derbyt mot Manchester City förra helgen. Efter matchen mot Palace var den nederländske tränaren positiv och refererade till det faktum att United besegrade Arsenal utan Casemiro i höstas. Det är fortfarande den enda ligaförlusten The Gunners har åkt på under säsongen. Arsenal kommer närmast från en derbyseger mot Tottenham (2-0) där de dominerade händelserna fullständigt. Arteta har skapat en väloljad maskin som inte ser ut att ha några svagheter. Den centrala trion Partey, Xhaka och Ödegaard spelar magnifik fotboll och får snabbt ut bollarna på Saka och Martinelli som ska ha ett övertag på Shaw och Wan-Bissaka. Dessutom ser Eddie Nketiah vass ut och det är få supportrar som har saknat Gabriel Jesus under hans konvalescens. Arsenal var egentligen det bättre laget redan när lagen möttes på Old Trafford, men blev rånade på ett mål av VAR (ett misstag som FA gått ut och erkänt i efterhand) och var då lite för naiva i sin iver att gå framåt. Något som gjorde att Rashford fick enorma ytor att kontra på. Londonklubben lär ha lärt sig läxan från den tillställningen och kommer inte lämna samma utrymme denna gång. Arsenal kommer dominera denna match från start till mål mot ett bortalag som ligger lågt och försöker ställa om, precis som senast. Hemma på Emirates ska Arsenal ha goda chanser på revansch och när ettan ser ut att stanna på modesta 50-55% så är det en spik som gillas.

■ Match 3. Jesse Marsch fick två härliga besked mot Cardiff i FA-cupens omspel tidigare i veckan. Patrick Bamford kunde lira en halvlek och stod för två mål på den tiden. Med kvarten kvar byttes även Luis Sinisterra, som varit borta en längre period med skador, in. En riktig klasspelare som var en av de bästa i laget under hösten innan den oturliga skadan. Med den duon tillgänglig har Leeds en ruggigt vass anfallsuppsättning. Rodrigo har vräkt in mål under säsongen och Gnonto har visat varför han togs ut i det italienska landslaget som tonåring. Dessutom är Harrison och Gelhardt ettriga spelare som kan komma in och göra ett stort jobb mot slutet. Bakåt ser det något sämre ut, men de centrala mittfältarna Roca och Adams håller hög klass. Brentford har inte förlorat en ligamatch sedan oktober och är med i kampen om Europaplatserna. Seger här skulle innebära att The Bees bara har en poäng upp till stadsrivalen Tottenham. Nu börjar dock de rödvita överskattas en del. Närmast kommer de från 2-0 hemma mot Bournemouth, men det var en relativt jämn match som kunde ha slutat åt vilket håll som helst. Ivan Toney är en matchvinnare av rang, men i övrigt håller inte denna trupp högre klass än värdarnas dito. Då tipparna troligen tittar mycket på tabell och form ser värdet på ettan ut att bli riktigt mysigt och då gillar jag att välja sida. Ettan är en fräck chansspik runt 40%.

■ Match 5. Spezia har fortsatt på den fina trend de hade innan uppehållet och tagit poäng i samtliga tre ligamatcher efter VM. Bland annat märks 1-0 borta mot Torino och 2-2 hemma mot Atalanta. Två starka prestationer. Lika stabilt såg det inte ut i veckans Coppa Italia där samma Atalanta körde över Spezia med 5-2. Bara att ta nya tag för värdarna som endast har en förlust på hemmaplan på hela säsongen. Det imponerar stort och det finns en hel del spelare med mycket att ge i truppen. Gyasi är en riktigt skicklig anfallare som denna säsong ändå helt och hållet har överskuggats av Nzolas framfart. Strikern från Angola hänger med i toppen av skytteligan med sina nio baljor vilket är mer än hälften av lagets totala skörd. Längre bak i banan hittas Ethan Ampadu och Albin Ekdal som är två meriterade mittfältare och dessutom finns det en svensk till i laget som har stuckit ut. Den före detta IFK Göteborg-spelaren Emil Holm har imponerat så mycket på sin högerkant att det har ryktats om att Juventus är ute efter honom. Bra skyltfönster nu när storklubben Roma står på andra sidan. José Mourinhos Vargar från huvudstaden har inte förlorat sedan VM-uppehållet, men den enda bortamatchen under den perioden var mot Milan där de var riktigt illa ute. 0-2 förvandlades då till 2-2 under slutskedet, men sett över 90 minuter var det inte någon större insats av Roma. Unge svensken Tahirovic har fått en del förtroende av Mourinho mot slutet och det är en spännande lirare som mycket väl kan få några minuter här. Nyckeln hos Roma ligger dock hos Paulo Dybala som tveklöst varit lagets bästa spelare under säsongen. Det var också argentinaren som stod för båda målen i 2-0-segern över Fiorentina i de vinrödas senaste ligamatch. En spelare som Spezia får se upp med, men på det stora hela är detta bortalag överskattade. Spelmässigt har de knappast övertygat och jag köper inte alls att tvåan ska streckas kring 70%, 50-55% vore mer rimligt. Med spelvärdet klockrent till vänster inleder jag istället med skrälltecknen 1X.

■ Match 7. Real Madrid får med sig en del resultat men spelmässigt har det hackat mot slutet. Prestationerna i Saudiarabien, där det spelades supercup, mot Valencia och Barcelona var inget vidare och innan dess blev det stryk av Villarreal i La Liga. Samma Villarreal stod för motståndet i veckans cupmatch och då vände Real 0-2 till 3-2. Viktigt för självförtroendet, men återigen var det en sämre prestation. Detta trots att Ancelotti spelade en hel hög av ordinarie lirare som således bör ha lite trötta ben denna söndag. Med Alaba på skadelistan kommer Militao och Rüdiger agera mittbackspar igen med Carvajal och Mendy på kanterna. En stabil kvartett och med Modric och Kroos framför finns det en stark ryggrad. Det sprudlar dock inte om Reals offensiv i dagsläget och känslan är att de vitklädda är beroende av att Benzema hittar på något på egen hand. Nu väntar en riktigt tuff uppgift. Athletic Bilbao har haft problem mot slutet, men står alltid upp hemma på San Mamés. Där har baskerna tagit poäng i nio av elva matcher under säsongen. Yeray Álvarez är avstängd, men de rödvita är alltid välorganiserade och med Dani Vivian i försvaret finns det klass ändå. Längre fram i banan finns Muniain, Berenguer och Sancet alla att tillgå. För att inte tala om bröderna Williams som både deltog i VM fast för två olika nationer. När lagen möttes på den här arenan i cupen för ett år sedan vann värdarna med 1-0 och framför sin fanatiska publik ska de ses med vettig chans att skrälla mot de regerande ligamästarna igen. Tvåan ser ut att hamna minst 10-20 procentenheter för högt och då är det bara att skippa det tecknet. 1X spelas med god känsla.

Spiken

Manchester City (match 2)

Manchester City stod för en makalöst vass andra halvlek mot Tottenham då 0-2 vänder till 2-4. Mahrez låg bakom allt då och bör nu få sällskap av bland annat De Bruyne och Silva som satt på bänken mot Spurs. Då är Wolverhampton chanslösa. Ettan streckas högt, men det kan inte hjälpas. Spika på!

Skrällen

Spezia (match 5)

Spezia har bara tappat poäng i en hemmamatch under säsongen och lirade 2-2 mot starka Atalanta här efter VM-uppehållet. Roma är en hackande maskin som blir på tok för övervärderade. Vänstersidan är då av högsta prioritet.

Favorit i fara

Real Madrid (match 7)

Real Madrid har alltjämt ett spelarmaterial av högsta klass, men de senaste prestationerna har inte varit något vidare. Athletic Bilbao på San Mamés är en av årets tuffaste uppgifter och jag tror inte baskerna torskar detta.