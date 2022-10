Råstark etta i Norrbotten

Spiken

Växjö

Växjö har levererat fina insatser i några veckor nu och är obesegrade under fulltid i sina sex senaste matcher. Malmö har fått tillbaka Händemark från skada men formkurvan ser onekligen svag ut. Prestationen mot Timrå förra omgången var direkt pinsam.

Skrällen

Oskarshamn

Oskarshamn har tillräckligt med spets framåt i form av Karlkvist och Suomela för att kunna störa Leksand. Hemmalaget har dessutom skador på flera tunga pjäser och kommer att tvingas laborera om i kedjorna.

Match för match

1. Frölunda – Rögle 1

Frölunda har varit involverat i en rad målfyrverkerier på slutet. Rögle har gnetat till sig segrarna då spelet inte riktigt fungerat. Sheen saknas fortsatt hos gästerna. Vidöppet på förhand.

2. Leksand – Oskarshamn 1

Leksand har både Elvenes och Knuts på skadelistan inför kvällens match. Leksand har övertygat defensivt i sina tre senaste matcher. Oskarshamn imponerade inte mot Luleå. Svag etta...

3. Luleå – Timrå 1

Timrå har som väntat varit vassa framåt men saknat tyngd bakåt. Man har ligans bästa powerplay med 33,33% i utdelning. Det blir dock tufft att matcha Luleås tyngd på bortaplan. Stark etta!

4. Brynäs – Linköping 1

Linköping kommer från en tung förlust borta mot Luleå tidigare under veckan. Ljungh fick kliva av matchen och är osäker till spel. Brynäs är obesegrade under ordinarie tid senaste fyra - etta!

5. Växjö – Malmö 1

Växjö toppar tabellen med 19 poäng efter tio spelade matcher. Laget hade fem raka vinster innan förlusten på övertid mot Leksand förra omgången. Malmö har fyra raka förluster i ryggen.

6. Örebro – Färjestad 1

Örebro stod för en imponerande insats när man vann med 6-3 mot Skellefteå tidigare under veckan. Abols och Bromé har kommit igång med målskyttet. Tuff uppgift nu mot regerande mästarna.

7. HV71 – Skellefteå 2

HV71 bröt sin negativa svit när man besegrade Brynäs förra omgången. Avsaknaden av skadade Tedenby är stor hos hemmalaget. Skellefteå är det laget som gjort flest mål i serien.

8. F. Forsberg – R. Hugg X

Det är inte direkt två killar som öst in mål under inledningen. Forsberg står på tre mål och Hugg har gjort två. Hugg har dock gjort en hel del poäng. Forsberg är en stor del av HV71:s powerplay och ska man luta mot någon sida så är det just ettan.