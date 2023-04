Räkna inte bort gästerna, Pool

Spiken

Coventry

Reading sliter i botten av tabellen och med alla avbräck blir det tufft att plocka poäng. Avstängningen på Carroll hjälper inte deras situation. Coventry har visat fin form och kommer stärkta från poängen som laget plockade i slutminuterna mot Blackburn förra omgången. Given spik!

Skrällen

Nottingham

Liverpool borde vinna den här matchen med flera mål baserat på hur lagen presterade förra omgången och visst ska man vara stor favorit men 1,19 är för lågt. Ettan kommer att bli streckad i upp emot 80%. När man mötte Nottingham på bortaplan vann Forest med 1-0. Med Liverpools svajiga säsong i åtanke vill jag gardera ettan.

Match för match

1. Liverpool – Nottingham 1

Liverpool har gjort 40% av sina mål i ligan i matcherna mot United, Leeds och Bournemouth. Det är talande för hur ojämna Liverpool varit hittills. Högsta nivån finns kvar men lägsta nivån är under all kritik. När lagen möttes i Nottingham tidigare under säsongen vann Nottingham med 1-0. Räkna inte bort gästerna!

2. Leicester – Wolverhampton 2

Leicester ligger just nu under strecket och riskerar att åka ur. Det ska man inte behöva göra om man ser till deras trupp. Tielemans är tillbaka från skada vilket bör ge laget ett lyft. Wolves har visat fin form på slutet med fina insatser mot både Chelsea och Brentford. Leicester saknar Justin och Pereira. Både Bertrand och Barnes är tveksamma till spel inför mötet.

3. Brentford – Aston Villa 1

Brentford har Jansson, Ajer och Lewis-Potter borta med skador. Hos Villa saknas Bailey och Steer. Cash, Kamara och Coutinho är uppsatta som frågetecken. Villa har vunnit sju av sina åtta senaste matcher och ligger bara tre poäng ifrån Tottenham som har den sista Champions League-platsen i nuläget. Brentford är vanligtvis svårslagna på hemmaplan.

4. Crystal Palace – Everton X

Hodgson har gjort succé sedan han tog över som tränare. Trots att stjärnan Zaha saknats med en skada så har han fått fart på Palace offensiv. Laget har tre raka segrar under Hodgson. Everton är i desperat behov av poäng i botten. Med City, Brighton och Newcastle kvar att möta är den här matchen extra viktig.

5. Birmingham – Blackpool 2

I och med segern borta mot Millwall förra omgången säkrade Birmingham kontraktet för nästa säsong. Det är en lättnad för spelarna som haft en tung säsong. Blackpool däremot måste vinna för att hoppet om att klara sig kvar ska leva vidare. Det kommer att vara frenetiskt kämpande bortalag. Spännande skrälldrag!

6. Bristol City – Rotherham 2

Atkinson, Benarous, Kalas och Williams saknas för hemmalaget. Hos gästerna är landslagsmålvakten Johansson borta med en skada. Hall, Morrison, Washington och Wright saknas också för Rotherham. Bristol har redan säkrat kontraktet och har ingenting att spela för med tre omgångar kvar. Rotherham kan säkra kontraktet om man plockar tre poäng.

7. Cardiff – Stoke X

Det räcker med en poäng för Stoke för att kontraktet ska vara säkrat. Cardiff befinner sig i en mer utsatt position med en poäng hade varit ett okej resultat sett till tabelläget. Stoke har plockat en poäng på sina fyra senaste matcher. Avsaknaden av United-lånet Tuanzebe har varit tydlig i backlinjen. Cardiff har Adams, Collins och Robinson på skadelistan.

8. Coventry – Reading 1

Coventry går in till mötet mot Reading med fyra raka matcher utan förlust. Målvakten Wilson blev matchhjälte mot Blackburn då han brunkade in en hörna i matchen sista minut. Reading har en lång skadelista med tio spelare borta. Anfallaren Carroll blev utvisad senast och missar helgens match. Tänkbar spiketta!