Proffset: Tar rygg på Potter till det oddset

■■ När jag var yngre så hade jag en tjej i Västergötland en tid. Jag pendlade nästan varje helg med Swebus och hade 3-4 timmar att döda på motorvägen. Så innan jag klev på köpte jag alltid Expressen och läste varenda liten artikel i tidningen på vägen ner. Jag minns speldelen med ”de säkra”, ”dragen”, ”chansningen” och så vidare.

För mig var det fascinerande hur dessa experter kunde ha sån koll och leverera klaringar på klaringar i princip varenda match.

■■ Nu har jag blivit den experten och ska försöka komma med spelidéer under hösten. Jag kommer dock inte kunna vara som superstjärnorna i slutet på 90-talet men jag ska försöka hitta några vettiga spel per helg.

Jag tänkte att jag skriver om ett par matcher som jag gillar så får man välja själv om man vill utnyttja dem i en trippel eller singlar eller bara ta informationen och spela något annat.

Till att börja med så missa för tusan inte 17 mille i 13-rättspotten på lördag. Lyssna på Stryktipspodden och läs Dybbans krönika!

”Stolpe in för Brighton i inledningen”

■■ Brighton - Everton. Potters gäng har fått en flygande start på säsongen. Det var så otroligt mycket snack förra året om hur bra de spelade men att resultaten inte kom. Nu med sex poäng, där bollen verkar studsa stolpe in i stället för tvärtom, så tror jag att det kan fortsätta bra. De möter ett Everton som visserligen har börjat ligan relativt bra.

Men jag värderar Brighton minst lika högt och med hemmaplansfördelen bör runt 2,40 vara ett okej spel!

”Börjar bli dags för 16 weeks of hell”

■■ Tottenham - Watford. Mourinho out, Kane in, 6 poäng och allt är frid och fröjd igen i Spurs-leden. Fortsätter det så här så börjar väl snacket om att de ska vinna ligan igen. När det snackades som mest förra vintern gick jag ut och sa att jag skulle gå emot alla bets på vinnare till topp 4 på Mous gäng, sen skulle jag köpa chips och dipp varje helg för vinsterna. Tyvärr var det mindre smart och det börjar bli dags för 16 weeks of hell för att komma tillbaka i form efter en katastrofal vår av Spurs.

Jag tycker även här att Tottenham står för lågt i odds. Jag spelar +1,5 mål på Watford till 1,66.

”Gillar det jag ser av Gnaget”

■■ AIK - Örebro. Jag gillar det jag ser av gnaget. Det är möjligt att framför allt MFF kommer bli för tuffa i slutänden men jag trodde faktiskt inte att AIK skulle kunna utmana om titeln. Nu möter de ÖSK som har stora problem och det finns faktiskt en klar risk att åka ut.

Jag tror detta blir en enkel trea och slänger in en ”säker” etta till 1,40.

Som bubblare gillar jag MFF till 2,25 borta mot Bajen.

Vågar dock inte reka den då jag inte får köpa öl på lokala Skanstullkrogen om de skulle se det.