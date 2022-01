Powerplay blir en avgörande faktor

■■ Det var tänkt att det skulle vara full omgång i SHL i kväll men Covid-19 satte stopp för det. Vi får åtminstone tre fina matcher att fördjupa oss i.

Det är också från SHL jag plockat fram dagens bästa spel.

■■ Skellefteå ligger tvåa i serien men har fyra matcher tillgodo på Luleå så mycket talar för att man kommer ta över den positionen inom en snar framtid. Man har seriens bästa powerplay med en målstatistik på 28,57%. Nu ställs Skellefteå mot ligans mest utvisade lag senaste tio omgångarna.

Oskarshamn har inte lyckats hålla sig borta från utvisningsbåset och gör man det mot Skellefteå kommer det att ringa bakåt. Oddset 2,10 tycker jag är för högt på bortasegern.

■■ På Bomben tror jag både Ecuador och Chile har goda möjligheter till att skrälla. Varken Argentina eller Brasilien har någonting att spela för mer än äran då man redan är klara för VM.

Det är troligt att tränarna väljer att testa en del nya spelare.

Matchlistan

Djurgården – Linköping 2

Djurgården har Högström, Sörensen, Strandberg, Josefson, Ågren och Svedberg på skadelistan. Nilsson är ett frågetecken inför mötet. Tappet av Sörensen väger tungt för deras offensiv.

Örebro – Rögle 1

Örebro är tunga att möta på hemmaplan och även om Rögle är ett bättre lag i grunden så saknar man fyra ordinarie backar. Grahn har lånats in från Kristianstad för att fylla på backsidan.

Oskarshamn – Skellefteå 2

Oskarshamn kommer från två raka förluster på bortais. Nu är man tillbaka på hemmaplan igen. Deras problem har varit utvisningarna. Mot Skellefteås skickliga PP kan det bli riktigt jobbigt.

Club Brugge – Royale Union 1

Toppmöte i belgiska Jupiler Pro League. Royale har varit det stora utropstecknet den här säsongen och toppar välförtjänt ligan. Gästerna saknar Lewis, Mitoma, Sorinola och Lynen inför matchen, etta!

Estoril – Arouca 1

Estoril ska försöka bryta sin negativa trend hemma mot bottenlaget Arouca. Gästerna snittar under ett mål per match och befinner sig under nedflyttningsstrecket. Fin etta till 1,92!

Ecuador – Brasilien 1

Brasilien är redan klara för VM och kan välja att rotera på flera positioner i startelvan. Ecuador är väldigt svårslagna hemma på hög höjd. Det kommer inte att vara någon publik.

Paraguay – Uruguay 2

För Paraguay är seger ett måste om man ska ha chans att nå VM. Uruguay har förlorat fyra raka men tre av dessa har varit mot Brasilien och Argentina. Gästerna har en bättre trupp, svag tvåa.

Chile – Argentina 1

Argentina är redan klara för avancemang och har valt att lämna Messi utanför truppen. Chile saknar mittfältsdynamon Vidal. Argentina har endast släppt in sex mål i kvalspelet.

Dagens bästa spel

Oskarshamn – Skellefteå 2

Odds: 2,10

Trippeln

1. Oskarshamn – Skellefteå 2

Odds: 2,10

2. Örebro – Rögle 1

Odds: 2,53

3. Estoril – Arouca

Odds: 1,92

Trippelodds: 10,20

Bomben

A: Club Brugge – Royale Union

1, 3, 4 – 1, 2, 3

B. Ecuador – Brasilien

1, 3 – 0, 1, 2

C. Chile – Argentina

1, 2 – 0, 1

216 rader, spelstopp 20.44