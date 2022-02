Potter tillåter inte en till svag prestation

■■ Denna helg börjar Tips-SM och det kryddas med en saftig jackpot (15 miljoner) på Stryktipset. Jag älskar dessa tävlingar och även om det inte är några monetära priser i år så räcker det för mig att utklassa mina kollegor i Gambling Cabin. Tänk på att det gäller att få så många rätt som möjligt, inte att vinna så mycket pengar som möjligt. Det gör att man ska spela mer favoritbetonat än normalt.

Jag kommer dock försöka leta upp lite smartare vägar och hoppas det skräller lite i alla fall. Ett klassiskt råd i Tips-SM är att spela lite mer ”gubbgarderingar” än normalt, då kryss i jämna matcher oftast har lägre sannolikhet än både ettan och tvåan.

Trippelodds för veckan är: 10,05

Luton - Derby

Dybbans Luton har fortsatt häng på playoff efter en mycket stark seger borta mot Stoke senast. 1-2 skrevs siffrorna till i en match som Luton faktiskt dominerade stora delar av. Klart övertag i målchanser och en fullt rättvis seger. På hemmaplan brukar laget vara stabila och med Derby får vinstchanserna anses goda. Derby är lätta att älska i år med Rooney i spetsen men känslan är att man kanske blev kvar på perrongen när tåget gick mot Millwall för ett par dagar sedan.

Derby har framför allt väldiga problem med att skapa målchanser i sina respektive matcher och i synnerhet på bortaplan. Det ska mycket till om Rooneys gubbar ska åka hem med 3 pinnar här. Som grädde på moset är Derbys klart bästa spelare, poängspelaren Tom Lawrence avstängd.

Luton kan vid seger faktiskt rentav klättra upp på kvalplats och det är en chans jag tror man plockar med hela näven. Raka ettan inleder veckans trippel!

Spel: Luton vinst 1.92.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Brighton - Aston Villa

Vissa kanske lyfter på ögonbrynen när jag nu tar ställning för Brighton, efter den totala plattmatch man gjorde senast mot Burnley. 0-3 i baken går givetvis inte snacka bort men siffrorna är kraftigt kryddade.

xG i matchen och matchen i sig var egentligen jämn och att Burnley lyckades göra tre mål på 0.6 i XG är givetvis mer tur än skicklighet. Underprestation av Brighton helt klart men det är lätt att vara kortsiktig i betting och enbart se till senaste insatsen. Fullt lag och Brighton har ändå varit starka sista tiden spelmässigt.

Villa som gästar har varit sämre på mot slutet. Smekmånaden för Gerrard är över och verkligheten har kommit ikapp. Senast mot Watford på hemmaplan var man direkt dåliga och förlorade fullt rättvist med 0-1.Villa har de senaste tre matcherna mött Leeds, Newcastle och Watford, men bara fått med sig en ynka poäng mot tre av ligans klart sämre lag. Traore är fortsatt borta, annars ser skadeläget ok ut.

Ja, Brighton gjorde en dålig insats senast, men Potter tillåter inte två sådana prestationer på raken. Brighton har goda chanser till tre pinnar mot ett lätt överskattat Villa!

Spel: Brighton vinst 2.36.

ANNONS: Lämna in expertens spel

West Ham - Wolverhampton

Som sista match i trippeln vänder jag mig mot östra London. Hammers tar emot Wolves i ett läge där säsongen kan komma att definieras. Moyes har efter en fantastisk höst tappat lite fart och det tuffa spelschemat kombinerat med sämre insatser har gjort att laget förlorat mark i fighten om CL-platser. Jag tror dock att West Ham kommer att hämta sig, de har en kvalitet och nivå i truppen som håller europeisk klass.

Wolves åkte till slut på en rättvis förlust på torsdagen mot Arsenal. Efter ett tidigt mål var Gunners mer eller mindre överlägsna och vändningen sent var inte helt oväntad. Laget har under en period sprungit alldeles för bra gentemot prestationerna. Så till den grad att många har börjat spekulera att de är det statistiska undantaget som bekräftar regeln. Men under en säsong med 380 matcher kommer vissa lag ha marginaler med sig eller mot sig i perioder.

Jag tror att Wolves kommer att tappa mark till Europaplatserna under våren och att det börjar på söndag.

Spel: West Ham vinst 2.18.

ANNONS: Lämna in expertens spel

Helgens trippel Luton - Derby 1: 1.92. Brighton - Aston Villa 2: 2.40. West Ham - Wolverhampton 1: 2,18. Totalodds: 10,05 Visa mer

Helgens chips och dip…

… Stryktipspodden passerade en halv miljon lyssningar förra helgen och således är det inte mer än rätt att vi bjuds på 15 miljoner jackpot den här omgången.

Podden är uppe som vanligt och kupongen, samt det stundande Tips-SM behandlas!

… Missa inte att Tips-SM startar på lördag. Spela själv eller i lag med polarna och utmana Stryktipspodden. Vi har ett oerhört starkt lag i år, så vi är klara favoriter, men det går alltid att komma tvåa efter oss.

Bästa spiken: Man City. Skrällkrysset i Man United missas inte heller!

… Premier League tuggar vidare, men vid sidan av ligaspelet så ska det göras upp om pokaler när Chelsea och Liverpool spelar final i ligacupen. Sett till oddsen är de röda ganska kraftiga favoriter.

Oavsett vad man tror så ska det finnas goda förutsättningar för en sevärd final!

… Väl i Premier League finns det en viss avsaknad av riktiga supermatcher den här helgen. Många spännande drabbningar dock ,framför allt i botten.

Gigantens Newcastle har en oerhört svettig fight med Brentford framför sig, där jag förövrigt gillar oddsen på hemmalaget.

… En chip n dip blir aldrig helt fulländad utan lite tugg om världens vackraste QPR. Heroisk vinst under veckan trots tidigt rött kort och nu är smaken av Premier League påtaglig. Trea i tabellen med play-off plats i handen.

Extremt viktig match mot Blackburn tidigt under Lördagen. Jag kommer dra på mig Rangers-tröjan och jobba stenhårt!

… Aubameyang fick en smakstart i Barcelona med ett smaskigt hattrick mot Valencia senast. Till helgen väntar en ny stentuff match med Atletico Bilbao hemma på Camp Nou Spotify.

Barca spelas just nu till runt 1.50 och laget har faktiskt tagit stora kliv under Xavi. Spännande drabbning!