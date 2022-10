Potentiell islossning för AIK i eftermiddag

■■ Tvåan Atalanta åker till Udine för att möta trean Udinese på söndagseftermiddagen. Udinese har varit det stora utropstecknet i Serie A. Sottil har gjort om Udinese från ett defensivt och ganska tråkigt lag till ett underhållande lag att titta på. Efter förlusten borta mot Milan i premiären och krysset hemma mot Salernitana har laget vunnit sex raka matcher. Detta trots att deras stjärna Deulofeu inte fått igång målskyttet på allvar. Han har varit en nyckelspelare för laget men poängskörden har inte varit vad vi är vana vid att se så det finns sparkapital i Udinese.

Yttrarna Udogie och Pereyra däremot tillsammans med innermittfältet har varit sensationellt bra.

Det är ett nytt Atalanta vi fått se den här säsongen. Det är inte full fart framåt längre utan ett mer taktiskt disciplinerat lag som släpper till väldigt lite målchanser. Om det är en slump eller om det är något som Gasperini jobbat på låter jag vara osagt. Atalanta har varit seriens bästa lag defensivt med endast tre insläppta mål på åtta matcher. Gästerna är fortfarande obesegrade men man har haft ett ganska enkelt spelschema hittills. Nu har skadorna börjat hopa sig och Gasperini står inför några svåra val när han ska ta ut sin startelva. Toloi, Zappacosta, Zapata och Djimsiti är några av namnen som ser ut att missa dagens match.

Udinese har kört över både Inter och Roma på hemmaplan nyligen. Det är ett lag som lyser av självförtroende för stunden. Man räds inte motståndet och med tanke på hur laget spelat är det svårt att inte ta sida med Udinese just nu.

Udinese att vinna med pengarna tillbaka vid oavgjort betalar 1,86 gånger pengarna.

■■ På Bomben tror vi på målrika matcher i den allsvenska seriefinalen och toppmötet i England. AIK mot Helsingborg känns mer öppen då AIK:s anfallssvårigheter kan hålla i sig men det skulle också kunna bli någon form av islossning. Det finns för mycket offensiv kvalité i AIK för att det inte ska ge resultat till slut. Helsingborgs negativa trend är illavarslande för gästerna.

Matchlistan

Crystal Palace – Leeds 1

Crystal Palace gjorde en bra match mot Chelsea och kunde mycket väl fått med sig poäng. Leeds formkurva pekar neråt efter en stark inledning. Leeds har Sinisterra avstängd och Dallas skadad.

West Ham – Fulham 1

West Ham följde upp segern mot Wolves förra omgången med att besegra Anderlecht på bortaplan i veckan. West Ham har ett lag som ska befinna sig högre upp i tabellen. Ettan gillas 1,78!

Udinese – Atalanta 1

Udinese har överraskat i Serie A och ligger just nu trea, en poäng bakom just Atalanta. På hemmaplan har man varit i princip oslagabara. Atalanta har bara släppt in tre mål hittills. Lutar åt ettan.

Elfsborg – Kalmar 1

Kalmar har skapat sig själva chansen att nå Europa nästa säsong. Gästerna är obesegrade i sina sju senaste matcher, men man ställs mot ett formstarkt Elfsborg. Elfsborg får utgångstipset.

Djurgården – Häcken 1

Seriefinal i Allsvenskan. Djurgården står inför en tuff uppgift då man måste ladda om efter insatsen i Belgien i torsdags. Häcken har haft hela veckan på sig att förbereda laget till mötet. Favorit i fara!

Arsenal – Liverpool 1

Det här blir ett test för Arsenal som förlorade mot United och har haft problem i stormatcherna senaste åren. Kan man hålla uppe nivån även när Liverpool kommer på besök? Svag etta...

Everton – Manchester United 1

Everton har fokuserat på att stärka defensiven under sommaren och det har gett resultat. Laget har släppt in minst mål i Premier League. United saknar Varane i backlinje. Högt odds på ettan!

Roma – Lecce 1

Roma går in till mötet som favorit men spelmässigt har det inte sett bländande ut. Wijnaldum, Karsdorp, Celik, Darboe och Pellegrini saknas för hemmalaget. Roma bör vinna men 1,34 känns iskallt.

Dagens bästa spel

Udinese – Atlanta: Udinese DNB(Draw No Bet)

Odds: 1,86

Bomben

A. Djurgården – Häcken

1, 3, 4 – 1, 2

B. AIK – Helsingborg

0, 3, 4 – 0, 1

C. Arsenal – Liverpool

1, 3 – 0, 2, 3

216 rader, spelstopp 17.29

