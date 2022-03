Plockar ettan till högt odds!

Kvartsfinalerna i Hockeyallsvenskan går vidare med match två. Samtliga fyra favoriter vann den första matchen relativt enkelt. I dagens matcher är jag inte så säker på att det blir lika lätt för Karlskoga och Björklöven. Vi kan förvänta oss en reaktion från både Mora och Västerås som visa upp lite desperation i spelet om det ska räcka till.

Det är också premiär av Damallsvenskan och det är också därifrån jag valt att hämta dagens bästa spel ifrån. Piteå var ett lag som slet med målskyttet under fjolåret. Man snittade under ett mål per match och kom näst sist i serien. Sex spelare har lämnat och fyra spelare har kommit in men man har inte haft ekonomin för att plocka in spets framåt. Nyförvärven Benediktsson, Viklund, McGlynn och Bergsten har inte varit ordinarie i sina lag eller så kommer man från sämre klubbar. Känslan är att det kommer bli en tuff säsong för Piteå.

Djurgården har förstärkt smart och ska vara det bättre laget på pappret. Ettan plockas till det höga oddset 2,23!

Matchlistan

Karlskoga – Mora 1

Karlskoga kontrollerade det första mötet och vann rättvist med 2-0. Mora har inte riktigt samma tyngd som hemmalaget och brister defensivt. Mycket talar för ännu en hemmaseger för Karlskoga.

Björklöven – Västerås 1

Hutchings blev matchhjälte för Björklöven med sina fyra poäng i det första mötet. Björklöven körde över Västerås på hemmaplan i den första matchen. Räkna med ett bättre Västerås i kväll.

Kristianstad – Kalmar 1

Kristianstad har kommit trea i Damallsvenskan två år i rad men i år har man bytt ut i princip halva truppen. Van den Bulk och Tindell är två prestigevärvningar som man hoppas ska ge resultat.

Linköping – Vittsjö 1

Linköping var en stor besvikelse under fjolåret. Man slutade på sjätteplats i ligan men förväntningarna var betydligt högre. Nu har man tappat målsprutan Kanu inför säsongen. Ettan känns iskall.

Djurgården – Piteå 1

Piteå kom näst sist förra säsongen och det stora problemet vara målskyttet. Piteå gjorde endast 19 mål på 22 omgångar. Man har inte heller haft ekonomin för att förstärka truppen.

Almeria – Girona 1

Toppmöte i Segundan mellan tvåan och femman i tabellen. Almeria kommer från en stark insats borta mot Tenerife medan Girona jagar sin fjärde raka seger. Ettan är alldeles för stor favorit.

Kanada – Jamaica 1

Kanada förlorade överraskande borta mot Costa Rica förra omgången men man har fortfarande allting i sina egna händer. Kaye är avstängd för hemmalaget efter det röda kortet förra matchen.

El Salvador – Costa Rica 2

Svenskbekantingen Celso Borges blev matchvinnare för Costa Rica när man slog Kanada förra omgången. Segern innebar att man spelade in sig i kampen om VM-platserna. Tvåan får U-tecknet.

Dagens bästa spel

Djurgården – Piteå 1

Odds: 2,23

Bomben

A. Karlskoga – Mora

3, 5, 6 – 1, 3, 4

B. Björklöven – Västerås

2, 4 – 2, 3

C. NY Islanders – Tampa Bay

3, 5 – 2, 4, 6

216 rader, spelstopp 14.59

