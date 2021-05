Peking och Elfsborg övervärderas i kväll

■■ Måndagen bjuder på ett högintressant Topptips med hela sex matcher från Allsvenskan och dubbla möten i det gastkramande playoff-spelet mot Premier League. I Allsvenskan ser flera favoriter ut att bli överstreckade. Det ska vi givetvis utnyttja.

Här är mina bäst drag på kupongen:

■■ Match 4. Varberg kommer från ett tufft spelschema där Djurgården, Hammarby och Malmö nyligen har varit motståndare. Ändå har de grönsvarta stått upp bra, även om det inte gett betalt. Jocke Perssons lag har visserligen tappat en del tunga toppar från i fjol, men också värvat in intressant spets i Helsingborgs gamla skyttekung Robin Simovic som vänt hem efter fem säsonger utomlands. Framför allt är Varberg ett lag som aldrig slutar springa. Särskilt inte hemma på Påskbergsvallen där de är jobbiga att möta. Nytt tufft motstånd nu när Norrköping kommer på besök. Jag garderade ett högt streckat Peking hemma mot Degerfors senast, vilket var ett lyckat drag (1-1). Jag tycker inte att östgötarna är i närheten av sin potential än så länge och här saknas troligtvis Nyman, Skúlason och Björk samtidigt som nye målkungen Adegbenro, som åkte på en smäll mot Degerfors, inte tycks hålla för mer än max ett inhopp. Detta blir dessutom säsongens första gräsmatch för plastlaget, en faktor som inte ska underskattas. Norrköping streckas, som väntat, för högt här när de närmar sig 60%.

I själva verket bör de ligga under 50%. Helgardering och jobba Varberg-skrällen blir således valet.

■■ Match 1. Inget ont om Elfsborg hemma på plastmattan i Borås. Men i kväll streckas de upp för hårt. Jimmy Thelin har nämligen flera avbräck till den här matchen. Simon Olsson, Rasmus Alm och Fredrik Holst är tre ordinarie pjäser på mittfältet som är skadade. Det samma gäller mittbacksresen Joseph Okumu. Det är inga dussinlirare som saknas i Thelins trupp direkt. Senast det begav sig på Borås Arena blev det poängtapp mot gräsgänget Kalmar, trots en 2-0-ledning en bit in i andra halvlek. Fem poäng på sex matcher kan Halmstad inte vara särskilt nöjda med. Hallänningarna har varit värda betydligt mer och spelmässigt varit bra med i varje match. MFF-lånet Marcus Antonsson har redan stått för tre mål, men det är framför allt en solid organisation och bra försvarsspel som är HBK:s signum. Även om det är en nykomling så finns det mängder med allsvensk rutin i klubben där 39 år unge Ante Johansson roddar längst bak.

Att Elfsborg ska vara favoriter är givet, men 65% är överdrivet med tanke på de tunga skadorna mot ett svårspelat Halmstad. Skrälltvåan till ynka 11% är ett måstetecken.

■■ Match 8. Barnsley har i mina ögon varit den största positiva överraskningen i The Championship den här säsongen. Klubben klarade sig kvar i andraligan i fjol på grund av att Wigan blev tvångsnedflyttade. Det är en andra chans Barnsley verkligen har tagit. Den gamle Bayern München-spelaren Valérien Ismaël har gjort underverk som tränare och fått laget att ta flera steg framåt. Anfallaren Daryl Dike lånades dessutom in under säsongen och har varit en succé. Skulle Barnsley kvalificera sig för Premier League är det en bedrift utöver det vanliga. Men med tanke på prestationerna under den andra halvan av säsongen ska de absolut inte räknas ut. Swansea har hört till tabelltoppen under hela säsongen, men prestationsmässigt är det också ett av de lag som haft mest stolpe in. Den underliggande statistiken är inte PL-mässig, men spetsspelare som Ayew och Lowe har räddat många poäng. Svanarna avslutad dessutom serien svagt och bör inte komma in med någon jättebra känsla i kroppen. Hemma på Oakwell Ground har Barnsley riktigt fin statistik och ska vara klara favoriter i den här första delen av dubbelmötet.

Det svenska folket har dock haft en förkärlek till Swansea hela säsongen och fortsätter strecka upp walesarna för högt. Det tackar jag för. Ettan är en fin värdespik under 45%.

Spiken

Malmö FF (match 2)

Malmö har inte kommit upp i nivå än, men hemma på Stadion ska de vara klara favoriter mot alla lag i serien. Sju mål framåt på tre hemmamatcher visar ändå att offensiven finns där. Kalmar gör det bra under Rydström, men har det tufft i sista tredjedelen. Vettig spik på svårlöst kupong.

Skrällen

Halmstad (match 1)

Elfsborg har flera tunga avbräck till den här matchen. Halmstad har presterat bättre än vad tabellen visar och underskattas rejält här. 11% på tvåan är bara för lågt för att missas.

Favorit i fara

Norrköping (match 4)

Även Norrköping har problem i truppen. Nye målkungen Adegbenro åkte på en smäll senast och är tveksam att starta, det samma gäller fjolårets skyttekung Nyman. Upp till bevis här i säsongens första gräsmatch där Varberg är tunga att möta på sitt Påskbergsvallen.