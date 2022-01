PdA lämnade en bitter eftersmak

■■ I helgens huvudattraktion Prix d’Amerique hade vi två svenskintressen men framgångarna uteblev helt. Robert Berghs Power fick ett tufft lopp och dalade genom fältet till slut, och Björn Goop agerade hyrkusk bakom Zacon Gio som inte fungerade alls och galopperade.

Vinnande Davidson du Pont imponerade men loppet kom med en bitter eftersmak och diskussionen i Sverige handlade främst om drivningarna vi får se i det franska travet. Där är vi både ett och två steg före i det svenska reglementet.

■■ Ska man summera Pd’A-veckan ur ett svenskperspektiv finns det flera fina insatser att lyfta fram. Vi börjar i torsdags där Christoffer Erikssons Ingo var ute i ett lopp för sju- och åttaåriga hästar. Han satt i tät efter en dryg kilometer och höll bra hela vägen in i mål, men fick tyvärr släppa en häst förbi sig till slut. Andrapriset var värt 14.750 euro. Björn Goop slutade åtta med Önas Nougat i samma lopp.

I torsdagens avslutande lopp hade vi flera sverigebekantingar och bäst gick det för Kennedy som blev tvåa. Loppet avgjordes under sadel och hästen, som tidigare var i Adrian Kolgjinis regi men numera tränas av Erik Bondo, var klar tvåa. Jarmo Niskanen-tränade Quite E.Wood blev sexa och Magnus Dahléns Vincent As gjorde bort sig med galopp.

■■ Lördagen på Vincennes blev en svensksuccé i det högst doterade loppet. Prix Roquepin för treåriga ston vanns av Jazzy Perrine som tränas av Tomas Malmqvist och körde av Eric Raffin. Hästen fick en fin löpning i rygg på ledaren och kunde vika ut i spåren genom sista sväng. Upploppet blev en solouppvisning och Jazzy Perrine har nu fyra segrar och fem andrapris på nio starter. Segern var värd 54.000 euro.

Det blev även svenskt på andraplatsen då Jarmo Niskanens Joyful Diva spurtade bra från långt ner i kön och knep andrapriset värt 30.000 euro.

■■ Prix du Luxembourg var lördagens största lopp för äldre hästar och svenskintresset var stort. Tyvärr ville det sig inte riktigt för de svenska ekipagen. Daniel Redéns Missle Hill kom aldrig in i matchen, Johan Untersteiners Dear Friend fick ett tufft lopp och pressades inte till slut, och Anders Lindqvists Wild Love galopperade på upploppet. Tomas Malmqvist hade dubbla deltagare men Express Jet, som länge var aktuell för Prix d’Amerique tappade lite till slut och blev sjua, medan Calle Crown var godkänd som femma.

Bästa svenskhästen blev Jerry Riordans gulddivisionare Gareth Boko som höll farten bra som fyra och får vara nöjd med Frankrike-debuten.

■■ Söndagens största svenskframgångar kom i Prix Jean Rene Gougeon där svenskfödde Usain Töll skrällvann. Hästen har varit hos ett flertal svenska tränare men är just nu i träning hos Erik Bondo. Trea i samma lopp blev Tomas Malmqvists Empire och Iggy B.R. gjorde debut för Björn Goop med en femteplats.

I söndagens stora montélopp Prix Jacques Andrieu startade Robert Berghs styrkefenomen Mindyourvalue W.F. från 25 meters tillägg. Han gjorde ett starkt lopp men fick nöja sig med en fjärdeplats, enbart slagen av hästar på start.

■■ I skuggan av Vincennes stora tävlingar gjorde Oskar J Andersson sina första tränarstarter i Frankrike på Nantes bana under söndagen.

Urgent Call och My Dream Art gick båda ut i samma montélopp och blev femma respektive sexa.

■■ Blickar vi framåt har vi i närtid ett riktigt svenskmöte på Vincennes redan i stoloppet måndag eftermiddag där Robert Bergh startar Miss Silver, som bland annat möter Fredrik Wallins Xanthis Delicious och Mattias Djuses Adi Gallia.

Kommande helgs största lopp är annars Prix de L’ile-de-France som är ett montélopp med 200.000 euro i samlad prissumma. Där kan vi hitta flera intressanta svensknamn i anmälningslistan, bland annat Zarenne Fas och Unique Juni som båda tävlade i Prix de Cornulier för två veckor sedan.