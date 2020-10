Övervärderat Chelsea har mycket att bevisa

ANNONS: Lira andelsspel med vassa experten

Det är bara två Premier League matcher på helgens kupong, tio från The Championship och en toppmatch från Superettan. Det banar återigen väg för en skrällbetonad lördag.

Förra veckan bjöd på en riktigt bra omsättning på över 34 miljoner kronor på Stryktipset. Det är visserligen ingen jackpot denna runda, men jag tror ändå att de stora pengarna i omlopp kan hålla i sig någorlunda. Häftigt! Och det gör givetvis att det känns värt att lägga ner någon extra timme på analyserna. Jag tycker mig ha hittat en spännande väg till denna lördag.

De två Premier League-matcherna är en nyckel. Många talar givetvis om Liverpools mittbacksproblem där Van Dijk är långtidsskadad och vikarierande Fabinho klev av skadad mot Midtjylland. Det är givetvis en tankenöt för Klopp.

■■ Både experter och det svenska folket vädrar skräll när ett formtoppat West Ham besöker Anfield i match 1. Just därför börjar jag i stället luta åt att Liverpool är en bra spik. Ettan streckas relativt sparsamt runt 70% och vi ska komma ihåg att The Reds har hela sin fruktade offensiv att tillgå. Trion Salah, Firmino och Mane vilades dessutom i veckans Champions League. Visst kan en nykomponerad backlinje släppa in något mål här, men West Ham är knappast kända för att hålla nollan. The Hammers har stått för otroliga resultat på slutet, men det är ett i grunden ojämnt lag.

Det ska mycket till för att West Ham ska kunna stå på huvudet igen och hämta igen ett tremålsunderläge på tio minuter som borta mot Tottenham. På en svår kupong sparar jag på strecken och spikar Liverpool. Det finns bättre skrällar.

■■ Efter 4-0 borta mot Krasnodar i veckans Champions League verkar den gemena tron i stället vara att Chelsea är på gång och ska plocka en stabil trea borta mot mediokra Burnley i match 2. Lampard spelade dock bästa tänkbara elva där vilket gör att Chelsea inte bara har en lång resa till Ryssland i benen utan också mindre vila på sina nyckelspelare. Burnley gjorde sin bästa match för säsongen senast mot Tottenham där de stod upp riktigt bra och släppte till få målchanser trots att ligans hetaste anfallspar Kane/Son stod för motståndet. Det sena 1-0-målet för Spurs kom faktiskt rätt oväntat och Burnley var värda mer. Nu får de en ny chans och jag är övertygad om att de kommer göra det här till en fysisk och obekväm match för gästerna. En 4-0-vinst mot Krasnodar inte är heller ett bevis på briljans, Chelsea har fortsatt mycket att bevisa efter sin ojämna start.

Vi minns bland annat tre insläppta borta mot WBA. Jag hoppas på en ny stark insats av Burnley och att det ger utdelning denna gång. Helgardering åker fram där ettan rensar magiskt.

■■ Och så är det dags att ta tag i The Championship. Det är här agnarna sållas från vetet. Då jag är en hängiven Luton-supporter hittas tyvärr en av de bästa spikarna redan i match 3. Luton har plockat fler poäng än vad någon trodde i inledningen av säsongen, men lär falla tillbaka. Trots en man mer på plan och ledning med 1-0 i halvlek så tappade The Hatters ledningen hemma mot Nottingham i veckan och fick nöja sig med en pinne. Offensiven är lite för tunn där det mesta kretsar runt James Collins. Här råder det trots allt klasskillnad när Brentford gästar. The Bees har inte helt fått i gång det hittills och poängskörden kan det väntade topplaget inte vara nöjda med. Men chanser skapas och nu känns det som de studsar tillbaka.

Nyförvärvet Ivan Toney stod för sitt åttonde mål för säsongen mot Norwich och har varit en frisk fläkt. Tvåan streckas sparsamt till 45% men funkar som spik hela vägen upp mot 60%. Jag singlar Brentford i detta lilla Londonderby.

■■ Ligans slagpåse Wycombe är ett populärt lag att gå emot. Nykomlingen har dock vuxit in i kostymen och stått upp mot bra motstånd på slutet. Det var ytterst nära poäng i den tuffa bortamatchen mot Norwich förra lördagen och i veckan kneps säsongens första pinne hemma mot ett annat topplag, Watford. En poäng Wycombe inte alls behöver skämmas för. Här väntar en ruggigt viktig match mot bottenkollegan Sheffield W, som började säsongen med 12 minuspoäng. Ugglorna från stålstaden har det kämpigt just nu. Tre raka förluster där de två senaste kommit mot överkomligt motstånd i Luton och Rotherham. Disciplinen ser inte heller ut att vara på topp då röda kort tagits i båda de matcherna.

Då ingen tror på Wycombe är det här en tvåa som många slentrianspikar. Jag helgarderar tidigt match 10 där ettan runt 20% kan vara en bättre rensare än vad den ser ut att vara.

■■ I övrigt. Som vanligt övervärderas många hemmalag i The Championship. Trenden är dock tydlig, det är svårt att vinna matcher i den här ligan och hemmaplansfördelen är inte lika stor utan publik.

Lag som Middlesbrough, Millwall och Stoke är lag som ska garderas tidigt. Någon hemmafavorit borde till och med chansas bort helt.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 9)

Visserligen med hjälp av ett rött kort, men Rotherham fick proppen ur senast mot Sheffield W (3-0). Nykomlingen har ett bättre lag än vad folk tror. Möter ett överstreckat Stoke som blev helt utspelade av Swansea och är ojämna. Tvåan till 13% måste med

SPIKEN

Liverpool (match 11)

Har blivit väl mycket nedsnackade på grund av de defensiva skadbekymren. Offensiven håller fortsatt världsklass och på Anfield har Liverpool inte torskat en ligamatch på 3,5 år. Här knyter Pool näven i fickan och tar ner ett formstarkt West Ham, som nu är utan viktige strikern Antonio, på jorden.

FAVORIT I FARA

Chelsea (match 2)

Kort vila för Chelsea efter Champions League-matchen borta i Ryssland i veckan där Lampard spelade bästa laget. Burnley såg klart bättre ut mot Tottenham senast och kommer göra det här till en fysisk kamp på Turf Moor. Chelsea har allt att förlora och har fortsatt mycket att bevisa.