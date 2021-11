Över 50 procent på ”Barca” är ett skämt

■■ Visserligen stänkte Getafe in fyra bollar mot Cadiz i helgen och vinsten behövdes efter en svag inledning säsongen. Hälften av målen kom i slutet av matchen och Getafe har inte direkt ös in med mål under säsongen.

Mallorca är oftast inblandat i jämna matcher och jag tror på en tight och målfattig match.

Krysset och under 2,5 mål lämnas ogarderade.

■■ Inte helt oväntat blev det hög utdelning på Big 9 i helgen och lördagens omgång håller också hög svårighetsgrad.

Det doftar hög utdelning igen och det finns sårbara favoriter i Juventus och Barcelona.

Wild Card

Liverpool levererar och spelade skjortan av Arsenal i lördags kväll. I onsdags besegrades Porto med 2-0.

Tio matcher väntar före julafton och det är ett hektiskt program.

Visst.

Segerchansen är stor mot Southampton men 92 procent…

Det är som att spela Liverpool till odds strax under 1,10.

Jag går emot strömmen och placerar mitt Wild Card i den inledande matchen.

Spikförslag

Det skiljer mycket mellan Venezia och Inter i grundkapacitet. Ställer inte Inter ut skorna blir det säker seger. Venezia är förvisso i gott slag för dagen men det blir svårt att gå i närkamp med guldfavoriten i Serie A.

Inter besegrade Napoli i senaste omgången och ställer man inte ut skorna blir det tre poäng.

Avslag

Juventus fick sig en lektion av Chelsea i veckan och årets upplaga av Juventus är den sämsta på väldigt länge. Atalanta har de senaste åren tjusat oss med offensiv och underhållande fotboll.

Formen är bra och offensiven med Duván Zapata i spetsen håller hög kvalitet.

Chansen till mål och poäng är god i Turin och eftersom Juventus är klar favorit på kupongen blir det x2 och över 2,5 mål på min lapp.

■■ Barcelona är numera ett namn. Och i min bok ska det vara jämnspelat mot Villarreal.

Tipparna har gjort Barcelona som klar favorit.

Det känns knasigt i min värld.

Det blev knapp seger över Espanyol i Xavis första match som huvudansvarig. Det krävdes dock en straff för att få full pott. I veckan hade Barcelona en urladdning mot Benfica och efter en mållös tillställning måste troligen Bayern München besegras på bortaplan i den avslutande omgången om det ska bli spel i Champions League efter nyår.

Över 50 procent på tvåan är ett skämt och det blir 1x på min lapp och jag betalar både för över och under 2,5 mål.

Stora systemet

Liverpool-Southampton Wild Card

Crystal Palace-Aston Villa 1x över/under 2,5

Norwich-Wolverhampton 1x2 över 2,5 mål

Brighton-Leeds 1x över/under 2,5

Juventus-Atalanta x2 över 2,5 mål

Venezia-Inter 2 över 2,5 mål

Valencia-Rayo Vallecano 1x2 under 2,5 mål

Mallorca-Getafe X under 2,5 mål

Villarreal-Barcelona 1x över/under 2,5

1152 rader/576 kronor

Lilla systemet

Liverpool-Southampton Wild Card

Crystal Palace-Aston Villa 1x över/under 2,5

Norwich-Wolverhampton 1x2 över 2,5 mål

Brighton-Leeds 1 under 2,5

Juventus-Atalanta x2 över 2,5 mål

Venezia-Inter 2 över 2,5 mål

Valencia-Rayo Vallecano 1x2 under 2,5 mål

Mallorca-Getafe X under 2,5 mål

Villarreal-Barcelona 1x över/under 2,5

288 rader/144 kronor