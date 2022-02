Ojämna prestationer talar för min skräll

Spiken

Manchester City

Liverpool kommer allt närmare Manchester City i tabellen. Nederlaget mot Spurs förra helgen var en missräkning från Citys sida. Nu kommer man att vara enormt revanschsugna. Jag ställer mig tveksam till ifall Evertons backlinje kommer att kunna stå emot City.

Skrällen

Newcastle

Newcastle har visat upp ett betydligt bättre grundspel än Brentford senaste veckorna. Brentford saknar dessutom Fosu, Jeanvier och Jensen. Jorgensen och Toney kommer att testas sent. Värdet ligger i bortasidan här.

Match för match

1. Everton – Manchester City 2

Everton blev helt utspelade mot Southampton förra omgången. Laget har vunnit båda sina hemmamatcher sedan Lampard tog över men bortaspelet har lämnat en del att önska. Hemmalaget saknar Mina, Godfrey, Delph och Davies. Både Gray och Doucoure är osäkra till spel. Det är tunga avbräck för The Toffees.

2. Manchester United – Watford 1

United har vunnit två raka matcher i ligan mot Brighton och Leeds men mot Atletico i veckan såg det inte speciellt bra ut. United blev räddade av unga Elanga som hoppade in och satte dit kvitteringsmålet. Spelmässigt har man haft svårt för försvar som ligger lågt, precis så som Watford spelar. Cavani och McTominay är osäkra till spel.

3. Brentford – Newcastle 2

Brentfords svaga form håller i sig. Hemmalaget har åtta raka matcher utan en seger. Man har det förtvivlat svårt med att skapa målchanser. Newcastle kommer från en riktigt stark insats borta mot West Ham där man förtjänade mer. Gästerna har Hayden, Wilson, Lewis och Trippier på skadelistan. Eriksen förväntas debutera för Brentford.

4. Brighton – Aston Villa 2

Brighton har 0-5 i sina två senaste matcher mot United och Burnley. Efter en lång förlustfri svit i ligan har utdelningen uteblivit på slutet. Brighton har sprungit lite för bra sett till hur man spelat. Dunk är tillbaka från avstängning medan Webster är osäker till spel. Mwepu och Sarmiento saknas sedan tidigare för Brighton.

5. Crystal Palace – Burnley 1

Efter tre raka matcher där man inte fått utdelning på sina målchanser fick Palace någon form av ketchupeffekt i mötet mot Watford tidigare under veckan. Laget vann enkelt med 4-1 och fixstjärnan Zaha blev tvåmålsskytt. Gallagher var tillbaka i truppen efter att ha missat matchen mot Chelsea. Högt spelvärde i ettan.

6. Birmingham – Huddersfield 2

Huddersfield har gått obesegrade genom 16(!) raka matcher. Först slog man sensationellt Fulham borta för att följa upp det med en vändning på tilläggstid hemma mot Cardiff i veckan. Laget uppträder med otroligt självförtroende för stunden. Birmingham har Friend och Richards på skadelistan. Roberts och Deeney är tveksamma till spel. Streckas från höger!

7. Coventry – Preston 1

Det är ett skadedrabbat Preston som tar sig an Coventry på bortaplan. Gästerna får klara sig utan Brown, Maguire, Rudd, Cunningham och Barkhuizen. Murphy kommer att testas sent för spel. Hemmalaget saknar Eccles, Godden och Kelly. Coventry kommer från två raka segrar och har överlag visat upp en fin form senaste veckorna. Ettan ska vara klar favorit.

8. Millwall – Sheffield United X

Millwall hade en längre formsvacka bakom sig innan man bröt trenden och vann tre raka matcher. Man är tunga att möta på The Den men man ställs mot ett kapabelt Sheffield. The Blades går in till mötet med en förlustfri svit på nio raka matcher. Bradshaw, Ojo och Leonard saknas för Millwall. Sheffield har McGoldrick, Brewster, O’Connell och Osborn skadade.