Upplaget för en målfest i Skellefteå

■■ Brittisk fotboll och SHL står på schemat. Det är flera av SHL-matcherna som drar intresse. Linköping mot Timrå exempelvis då lagen möttes för bara några dagar sedan. Då vann Timrå komfortabelt på hemmaplan. Det var Timrå andra raka seger efter att man nollade Växjö på hemmaplan matchen innan. Letar man efter en skräll så känns oddset 3,21 på tvåan väldigt aktuellt!

■■ Dagens bästa spel hämtar jag från Skellefteå. Skellefteå tar sig an Färjestad som haft problem med målskyttet senaste tre matcher. Mot ett högt pressande Skellefteå kommer det att vara ett mer öppet spel, något som passar FBK: Skellefteås tre senaste matcher har innehållit totalt 24 mål. Oddset 1,96 på över 5,5 mål i matchen ligger i överkant.

■■ På Bomben tror jag att vi får se en målsnål historia mellan Millwall och Preston. Där väljer jag att strecka lågt och spara streck till matchen mellan Bolivia mot Chile, som känns helt öppen på förhand.

Matchlistan

Skellefteå – Färjestad 1

Det här blir tredje matchen på fyra dagar för Färjestad. Gästerna har flera spelare borta och såg allt annat än bra ut i söndagens förlust mot Djurgården. Skellefteå får utgångstipset, svagt odds.

Millwall – Preston 1

Millwall har fem spelare borta inför kvällens match. Preston är snäppet värre med sex spelare på skadelistan. Millwall gjorde sin bästa match på länge senast mot WBA. Ettan får U-tecknet.

Swansea – Luton 1

Luton har stått för flera fina prestationer den senaste tiden. Nu kommer man från 0-0 mot topplaget Blackburn. Swansea har Paterson borta medan Luton saknar skadade Hylton. Underspelet lockar!

Wigan – Oxford 1

Wigan kan vid en seger gå upp i serieledning. Man har gått från klarhet till klarhet under säsongen. Anfallsduon Lang och Keane har tillsammans stått för 22 mål. Högt odds på hemmasegern.

Sheffield Wednesday – Morecambe 1

Sheffield har plockat in flera spelare under transferfönstret för att satsa mot playoff. Förra omgången vann laget rättvist hemma mot Ipswich. Gästerna har släppt in flest mål i League One.

Bolton – Cambridge 1

Anfallaren Charles stod för två mål och en assist när Bolton tog sin tredje raka seger. Man fullkomligt krossade topplaget Sunderland. Cambridge har inte förlorat sedan mitten av december.

Dagens bästa spel

Skellefteå – Färjestad över 5,5 mål.

Odds: 1,96

Trippeln

1. Skellefteå – Färjestad över 5,5 mål.

Odds: 1,96

2. Bolton – Cambridge 1

Odds: 1,86

3. Wigan – Oxford 1

Odds: 2,05

Trippelodds: 7,47

Bomben 2

A. Millwall – Preston

0, 1 – 0, 1

B. Swansea – Luton

0, 2 – 0, 2, 3

C. Bolivia – Chile

1, 2, 3 – 1, 2, 4

216 rader, spelstopp 20.44

