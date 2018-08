United gör jobbet – om än kanske inte vackert

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Manchester United – Leicester

Spel: -1 Man Utd Asian

Odds: 1.88

Insats: 1%

Spelstopp: 21.00

Liga: England, Premier League

Utbudet ljusnar i takt med att kvällarna börjar mörkna. Redan i kväll är det så äntligen dags för Premier League-premiär. Manchester tar sig an Leicester på Old Trafford. Manchester har aspirationerna om att utmana om ligatiteln, för att hänga på City krävs det en bra start. Utöver att Alexis fått en hel försäsong i benen med sitt ”nya” lag är Fred nyförvärvet som sticker ut mest. Han har den där kreativiten som saknats i startelvan mot lag som Leicester. Gästerna har tappat sin stjärna Mahrez under sommaren och är en bit från det där laget som vann ligan för tre säsonger sedan. På 20 år och 19 matcher har Leicester slagit de röda djävularna en gång...

Mourinho vet vikten av en bra start. Det kommer säkerligen inte vara vackert men jag tror hemmalaget får jobbet gjort. -1 Hcp Asian i hemmalagets favör betalar 1.88 gånger pengarna. Det innebär alltså pengarna tillbaka vid uddamålsseger och vinst vid två mål eller mer för hemmalaget.