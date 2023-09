Två svajiga försvar bäddar för målfest

■■ Det är flera engelska cupmatcher som drar intresse till sig under kvällen. Det är den tredje största cupen i England som står för rubrikerna i form av EFL Trophy. Lag från de lägre divisionerna gör upp om att få spela finalen på Wembley.

■■ Fleetwood Town tar emot Tranmere på hemmaplan i en av omgångens hetaste matcher. Det är två lag som inlett säsongen horribelt och går in till matchen med en usel formkurva. Fleetwood plockade en poäng i premiären mot Carlisle men sedan dess har det blivit sex raka förluster. Tranmere spelar i divisionen under men även där har det varit svårt att plocka poäng. Gästerna går in till matchen med fyra raka förluster i ryggen.

Det är två lag som haft enorma defensiva problem. Det här är möte som Fleetwood förväntas vinna och man kommer att gå framåt redan från start. Lagen möttes på en träningsmatch inför säsongen som Tranmere vann med 4–1. Det finns goda förutsättningar för ännu en målfest i kväll.

Över 2,5 mål i matchen rekommenderas till oddset 2,05.

* * *

■■ På Bomben är det träningsmatcher från den svenska hockeyn. Det är nyckfullt och svårbedömt hur lagen kommer att spela så här passa tidigt in på säsongen. Det man kan ta med sig in här hur lagen sett ut under fjolåret och vilka förändringar som skett i trupperna. Jag håller Örebro som klar favorit borta mot Djurgården och bygger systemet runt en Örebro-seger.

Dagens bästa spel

Fleetwood – Tranmere: över 2,5 mål

Odds: 2,05

Bomben 1

A. Djurgården – Örebro

0, 2, 4 – 1, 3, 5, 6

B. Almtuna – Brynäs

1, 3 – 2, 4

C. AIK – Karlskoga

2, 3, 6 – 3, 4

288 rader, spelstopp 17.59

Matchlistan

Wimbledon – Stevenage 2

Stevenage vann båda matcherna mot Wimbledon förra säsongen innan man tog steget upp till League One i år. Det har varit en bra start på säsongen för gästerna med flera fina resultat i ligan.

Barrow – Blackpool 2

Efter fem raka matcher utan en seger tog Blackpool en efterlängtad viktoria i hemmamatchen mot Wigan senast. Det skiljer en division mellan Barrow och Blackpool. Högt odds på bortasegern.

Fleetwood – Tranmere 1

Fleetwood kryssade i premiären mot Carlisle men har sedan dess förlorat sex raka matcher. Det skiljer visserligen en division mellan lagen men med formen som Fleetwood har är oddset 1,90 lågt.

Forest Green – Shrewsbury 2

Bunker blev stor matchhjälte för Forest när han gjorde matchens enda mål i segern mot Sutton i den förra omgången av ligan. Shrewsbury har en bättre trupp på pappret. Tvåan får utgångstipset här.

Gillingham – Leyton Orient 1

Gillingham har tre raka förluster i ryggen och befinner sig en division under Leyton i seriesystemet. Gillingham lyckades pressa Luton i cupen men tveksamt om man ska vara klar favorit...

Northampton – Oxford 2

Det är första gången lagen möts sedan säsongen 20/21. Oxford har inlett ligan på ett imponerande sätt med flera fina insatser. Northampton kommer från en förlust hemma mot Wycombe. Sval tvåa.

Accrington – Carlisle X

Accrington tar emot Carlisle från serien ovanför. Accrington är obesegrade på hemmaplan den här säsongen, men man har inte mött motstånd av Carlisles dignitet. Blicka mot överspelet i mötet.

Crawley – Charlton 2

Charlton är en underpresterande klubb som ska befinna sig betydligt högre upp i seriesystemet. Gästerna har en trupp som ska vara med i toppen av ligan. Trots tveksam form gillar jag bortasidan.