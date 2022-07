Sverige behöver ösa in mål – överspelet är taget

■■ Sverige dominerade det första mötet mot Nederländerna och borde fått med sig ett bättre resultat sett till spelövertaget. Nu möter man inte regerande europamästarna utan ett decimerat Schweiz. Ytorna blir betydligt större och med kvalitén Sverige har framåt så ska man kunna straffa Schweiz. Med tanke på tabelläget och att Frankrike mest troligt väntar för tvåan i en eventuell kvartsfinal så finns det all anledning för svenskorna att jaga mål ikväll. Det talar för att vi får se en målfest. Oddset har visserligen droppat nästan 20 punkter senaste två dygnen men jag ser fortfarande värde i överspelet och väljer att investera i över 2,5 mål till oddset 1,57.

■■ På kvällens Bomben förväntar jag mig en måljakt mellan Nederländerna och Sverige. Allting talar just nu för att det kommer bli en målskillnadsaffär mellan nationerna för vem som ska sluta etta i gruppen och undvika Frankrike i det kommande slutspelet. Vilja att fortsätta gå framåt kommer att lysa igenom. Derbyt på de brittiska öarna blir en jämnare historia med mycket på spel. Det skapades ytterst få målchanser i det första mötet.

Matchlistan

Sverige – Schweiz 1

Schweiz har drabbats av sjukdom i truppen inför mötet mot Sverige men det är oklart hur många som kommer att missa mötet. Oavsett har Sverige ett bättre lag och får gälla som klar favorit.

Din. Batumi – Slovan Bratislava 1

Batumi har inte förlorat sedan i början av mars. I ligan har man gått starkt och i det första mötet lyckades laget försvara till sig 0-0. Batumi har också fördelen av att deras ligasäsong redan dragit igång.

Soligorsk – Maribor 2

Soligorsk har hemmaplan på pappret men matchen spelas inte på deras ordinarie hemmaplan. Det första mötet var jämnt och även om Maribor har mer rutin i truppen känns det helt öppet.

Ferencvaros – T.Kostanay 1

Den ungerska storklubben Ferencvaros fick nöja sig med 0-0 i det första mötet trots att man hade 58% av bollinnehavet i matchen. Det kommer att vara ett mer offensivt Ferencvaros i det här mötet.

Cluj – Pyunik 1

Cluj var överlägsna i det första mötet och borde haft med sig ett ledning inför hemmamatchen. Det blev totalt 16-5 i avslut till rumänernas fördel. Allt annat än en klar hemmaseger skulle förvåna.

Linfield – The New Saints 2

Derby på de brittiska öarna när nordirländska Linfield tar emot T.N.S. Brobbel blev matchhjälte för T.N.S i det första mötet med matchens enda mål. Linfield är lite för stor favorit - avslag.

Nederländerna – Portugal 1

Portugal är tippade att komma sist i gruppen men man stod för en stark upphämtning i premiären mot Schweiz. Nederländerna har världsstjärnor som van de Donk och Martens i laget, trolig etta.

FC Dallas – NY City FC 2

Bartlett saknas hos hemmalaget. För gästerna är Parks borta från spel medan Tinnerholm är uppsatt som ett frågetecken inför mötet. Båda lagen har övertygat men formen talar för City.

Dagens bästa spel

Sverige – Schweiz över 2,5 mål.

Odds: 1,57

Bomben

A. Sverige – Schweiz

3, 4, 5, 6 – 0, 1

B. Nederländerna – Portugal

2, 4, 5 – 0, 2

C. Linfield – The New Saints

0, 1 – 0, 1

256 rader, spelstopp 17.59

