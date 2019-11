Stark hemmafavorit i norskt måndagsmöte

Silkeborg–Bröndby X

Silkeborg har visat förbättrad form senaste veckorna. Har fortsatt skadeproblem men ser nog chansen till poäng här. Bröndby saknar flera mittfältare och skyttekungen Wilczek är avstängd.

Odds BK–Mjöndalen 1

Odd var en besvikelse i cupsemifinalen och får nu koncentrera sig på att bli minst trea i ligan. Får tillbaka skyttekungen Torgeir Børven efter avstängning. Mjöndalen krigar för nytt kontrakt. Stark etta.

Bochum–Nürnberg 2

Bottenlaget Bochum stod upp bra mot Bayern i cupen men föll efter sena mål. Har radat upp fem raka kryss på hemma-plan. Nürnberg har haft marginalerna emot senaste matcherna. Vinner nu?

Spal–Sampdoria 2

Sampdoria jagar första segern under nye managern Claudio Ranieri. Sena kvitteringen mot Lecce var en moralhöjare. Spal skapade inte mycket av värde mot Milan. Normalt klart bättre hemma.

Le Havre–Nancy 2

Le Havre är segerlöst i fem raka ligamatcher. Mittbacken Mayembo är avstängd efter utvisningen senast. Nancy klart hetare och var förtjänt av segern mot topplaget Lens i senaste ligamatchen.

Stoke–West Bromwich 2

Stoke vann endast fem av 35 ligamatcher under managern Nathan Jones och han fick inte oväntat sparken i fredags. Insatsen mot Millwall senast var under all kritik. Topplaget WBA har haft en del oflyt senaste matcherna.

Cosenza–Cremonese X

Både Cosenza och Cremonese har stora problem offensivt och har endast lyckats göra åtta mål efter tio matcher. Cosenza segerlöst hemma och kanske riskerar lite mer för att få igång offensiven. Över 2,5 mål?

Vitoria Setubal–Boavista X

Setubal har osannolika 1–0 i målskillnad efter fem hemmamatcher. Får klara sig utan avstängde mittfältaren Semedo. Boavista är enda obesegrade laget i ligan efter nio omgångar. Tar minst en poäng?