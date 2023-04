Stark hemmafavorit i italienska CL-mötet

■■ Det är dags för kvartsfinalerna i Champions League att avgöras. Tisdagens matcher mellan Napoli mot Milan och Chelsea mot Real Madrid är fortfarande öppna, åtminstone på papperet.

Chelsea har en tuff uppgift framför sig att vända två måls underläge mot ett formstarkt Real. Det är inte omöjligt men det blir väldigt svårt.

■■ Napoli ska försöka att hämta in 0–1 från det första mötet i Milano. Napoli gick in till dubbelmötet med Milan som klar favorit. Napoli har varit överlägset i Serie A den här säsongen och ser ut att jogga hem ligatiteln. Senaste omgångarna har det varit bristande fokus i en del av ligamatcherna vilket är förståeligt med en så pass stor ledning. Man föll bland annat mot just Milan på hemmaplan med 0–4 efter en riktigt svag insats. Spelarna kommer säkerligen ihåg detta och kommer att ge Milan den respekten som laget förtjänar.

I det första mötet skapade Napoli tillräckligt med målchanser för att vinna matchen men man kunde inte sätta dit bollen. Avsaknaden av skyttekungen Osimhen var tydlig. Nu förväntas målsprutan var tillbaka i startelvan igen efter skada vilket ger hela Napoli ett lyft.

Milan har inte lyckats följa upp fjolårets succé då man vann ligan. Försvaret har inte sett lika stabilt ut och man skapar inte målchanser i samma utsträckning. Det som talar för Milan är att man har två raka segrar mot Napoli senaste veckorna men överlag håller jag Milan som ett sämre lag i dagsläget.

Napoli har allt fokus på Champions League just nu och på hemmaplan är man vanligtvis starkt. Jag räknar med full fart från Napoli redan från start och tror att det finns goda möjligheter till att man vänder det här dubbelmötet på hemmaplan.

Napoli att vinna matchen spelas till oddset 1,70.

■■ På Bomben har Chelsea en näst intill omöjlig uppgift framför sig då man ska vända två måls underläge mot Real Madrid. Real dominerade den första tillställningen och med ett Chelsea som måste öppna upp sig bakåt kan vi få se en hel del mål i matchen.

Millwall ska vara klar favorit hemma mot ett Birmingham som i princip säkrat kontraktet redan. Millwall är hemmastarkt och spelar för att nå play off.

I den italienska matchen håller jag som sagt Napoli som klar favorit och streckar höga målsiffror för hemmalaget.

Blackpool – West Bromwich 2

Efter segern mot Stoke lever hoppet om playoff för West Bromwich. Blackpool har fyra poäng upp till säker mark med fyra matcher kvar att spela. En seger är ett måste. Båda förväntas gå för segern.

Rotherham – Burnley 2

Burnley har redan säkrat avancemang till Premier League men man kan säkra ligatiteln vid en seger. Rotherham har endast tre poäng ner till nedflyttning och behöver poäng. Svalt odds på tvåan.

Sheffield United – Bristol City 1

Sheffield kommer från en imponerande seger hemma mot Cardiff förra matchen. Laget kommer allt närmare att säkra avancemang. Bristol har ingenting att spela för i tabellen. Ettan gillas till 1,54.

Stoke – Wigan 2

Stoke saknar Lowe, Pearson, Tuanzebe och Tezgel. Hos gästerna är Sinani, Kerr och Kelly borta från spel. Stoke behöver två poäng till för att säkra kontraktet. För Wigan är det bara seger som gäller.

Sunderland – Huddersfield 2

Sunderland har fortfarande chansen att nå playoff och är obesegrade i fem raka matcher. Huddersfield har visat fin form på slutet och har bara en poäng ner till nedflyttningsstrecket. Spelvärd tvåa!

Millwall – Birmingham 1

Cresswell, Styles och Emakhu saknas för Millwall. Birmingham har Williams, Deeney, Gardner, Sanderson och Campbell borta från spel. Hemmastarkt Millwall får tipset. Ettan rekas till 1,75.

Chelsea – Real Madrid 2

Real har 2-0 att gå på från det första mötet. Då kunde Chelsea ligga lågt och satsa på kontringar. Nu måste Chelsea chansa vilket passar Real utmärkt med Benzema och Vinicius framåt. Fin tvåa!

Napoli – Milan 1

Milan vann det första mötet men det var Napoli som skapade flest målchanser och borde ha vunnit den matchen. Jag håller Napoli som det bättre laget. Nu är Osimhen tillbaka från sin skada - etta.

