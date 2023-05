Spelvärt skrälldrag i Bundesliga-derbyt

■■ Fredagen bjuder på dubbla matcher i Bundesliga. Jag har valt att rikta fokus på mötet mellan Leverkusen och Köln. Leverkusen siktar mot Europa nästa säsong medan Kölns målsättning är att hamna på den övre halvan av tabellen.

Leverkusen hade en tuff start på säsongen och Xabi Alonso fick en hel del kritik i början men under våren så har spelet börjat ge resultat. Leverkusen spelar inte lika rakt som vi vant oss vid att se senaste åren vilket betyder att man gör färre mål, men man släpper också in mindre mål. På sina fyra senaste matcher har Leverkusen endast släppt in ett mål. Deras senaste förlust kom i mitten av februari. Hemmalaget har alltså 14 raka matcher utan ett nederlag.

Köln har inte Leverkusens resurser och kravbilden är inte alls lika stor. Kan man fortsätta att sälja spelare samtidigt som man håller sig borta från nedflyttningsstriden så är säsongen en succé för Köln. Nu talar det mesta för att klubben lyckas med det i år. Deras målskillnad 40–48 är inte speciellt smickrande men det är några enskilda matcher där man fallit ihop. Överlag har Köln varit jämnt och spelat en solid fotboll. På slutet har man stått för flera bra insatser och hade en förlustfri svit på fyra raka matcher innan nederlaget mot seriefyran Freiburg förra omgången.

Köln är taktiskt skickligt och en svår motståndare för samtliga lag i Bundesliga. Tre senaste matcherna mot Leverkusen har renderat i en seger, ett kryss och en förlust för Köln. Alla tre matcher har varit jämna med detaljer som avgjort. Jag tycker att marknaden överskattar Leverkusen här och väljer att blicka mot bortasidan.

Köln att vinna med handicap +1,0 Asian finns att spela till oddset 1,73.

■■ På Bomben talar mycket för en målsnål tillställning i Spanien. Två av ligans bästa försvar drabbar samman och det är mycket som står på spel. I Tyskland håller jag Mainz som favorit borta mot Schalke medan Leverkusen kan få problem med ett välorganiserat Köln.

Matchlistan

Rosengård – Kristianstad 1

Tränarbytet har gett positiv effekt för Rosengård. Efter en svag inledning på säsongen har laget nu två raka segrar att bygga vidare på. Kristianstad har övertygat men möter tufft motstånd här.

AFC Eskilstuna – Utsikten 2

Utsikten har överraskat positivt under inledningen av säsongen. Deras enda förlust kom i derbyt mot GAIS. AFC ser uddlösa ut framåt. Deras målskillnad inför kvällens match är 3-9. Spelvärde!

Leverkusen – Köln 1

Leverkusen har fortsatt skyttekungen Schick på skadelistan. Köln saknar Uth, Dietz, Andersson och Martel. Alonsos lag har visat upp en jämnhet under våren som inte fanns tidigare. Svag etta.

Mainz – Schalke 1

Burkard och Widmer är tveksamma till spel för hemmalaget. Schalke saknar Balanta, Brunner, Kozuki, Skarke, Farhmann och Heekeren. Mainz jagar Europa och ska vara klar favorit - etta.

Cork City – St. Patricks 2

Det är två lag med en formkurva som pekar neråt. Cork City är segerlösa i sina fyra senaste matcher och har inte slagit St.Patricks sedan 2018. Gästerna har blivit nollade i sina tre senaste matcher.

Drogheda – Derry City 2

Drogheda inledde säsongen starkt men har tappat allt eftersom. Nu är man segerlösa i sina fem senaste matcher. Drogheda snittar under ett mål framåt per match. Derry ska vara klar favorit.

Shamrock – Bohemians X

Serietvåan Shamrock tar emot ettan Bohemians. Hemmalaget har tio raka matcher utan förlust. Anfallaren Burke är en bidragande faktor till detta med sina sex mål. Ettan är för stor favorit...

Shelbourne – UC Dublin 1

Shelbourne tar emot jumbon UC Dublin med en formkurva som pekar uppåt. Hemmalaget har en förlustfri svit på sex raka matcher. UC Dublin har släppt in 27 mål efter 13 omgångar i ligaspelet.

Dagens bästa spel

Leverkusen – Köln: Köln +1,0 Asian Handicap

Odds: 1,73

Bomben 3

A. Leverkusen – Köln

1, 3, 4 – 0, 2

B. Mainz – Schalke

1, 2, 3 – 0, 1

C. Alavés – Granada

0, 1, 2 – 0, 1

216 rader, spelstopp 20.29

