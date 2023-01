Spelvärt odds på pressat Tottenham

■■ Vi har en fin speldag framför oss med Premier League och hockeyallsvenskan. Serie A gör comeback med full omgång från 12.30 till 23.00 i kväll. Avslutningen med Inter–Napoli är den stora sportsliga höjdpunkten.

■■ Dagens bästa spel hämtar vi från Premier League och London-derby mellan Crystal Palace och Tottenham.

Crystal Palace är ämnat för mitten av tabellen. Laget är alldeles för ojämnt och har inte truppbredden för att kunna utmana topplagen. En bra dag kan man slå alla lag i ligan men alltför ofta ser vi laget underprestera eller ha problem med effektiviteten framåt. Deras två matcher sedan uppehållet är ganska talande för detta då man föll med 0–3 i derbyt hemma mot Fulham för att sedan vinna komfortabelt borta mot Bournemouth.

Tottenham behöver göra en rejäl uppryckning för just nu ser spelet inte särskilt bra ut. Det finns onekligen kvalité i laget och man kan spela bra under Conte. Det har vi sett tidigare under säsongen med flera riktigt fina insatser. Det är framför allt deras inledningar som varit frågetecknet som behöver rätas ut. Man hoppas få tillbaka Kulusevski till den här matchen vilket skulle ge deras offensiv ett rejält lyft.

Tottenham befinner sig i en pressad situation där man måste börja vinna om inte Champions League-platsen ska rinna klubben ur händerna. Kane kommer alltid att ge Tottenham en chans oavsett motstånd och hur spelet ser ut.

Tvåan har redan droppat från 2,25 till 2,18 men jag ser fortfarande värde i bortasegern och väljer att investera i Tottenham till 2,18.

■■ På Bomben bygger jag raden runt en Villa-seger hemma mot Wolverhampton. Villa är det laget som gjort den största förvandlingen senaste omgångarna. Wolves har blivit något bättre i spelet sedan tränarbytet men det ser fortfarande väldigt uddlöst ut framåt.

Detsamma gäller för West Ham som skapar väldigt lite målchanser på egen hand. Moyes valde att pröva två anfallare en kort stund mot Brentford utan att det gav resultatet men det kan vara något han behöver testa mer för just nu skapar man näst intill ingenting framåt.

Matchlistan

Karlskoga – Mora 2

Mora är ligans formstarkaste lag med fyra raka segrar i ryggen. Laget har imponerat defensivt samtidigt som Persson och Heikkinen hittat målformen. Högt odds på bortasegern.

Djurgården – Västerås 1

Djurgården har flera spelare borta på JVM. Det märktes i derbyt mot AIK förra matchen. Överlag var det en svag insats från hela laget. Västerås är bättre än deras tabellplaceirng visar. Iskall etta!

Kristianstad – AIK 1

AIK kommer stärkta från derbysegern senast men det är framförallt bortaspelet som varit deras stora problem. AIK släpper in alldeles för mycket mål på bortaplan. Ettan rekas.

Östersund – Almtuna 2

Östersund skrällde mot ett decimerat Modo innan man föll borta mot Mora förra omgången. Almtuna kommer från övertidssegrar mot Vita Hästen och Västerås. Värdet ligger i bortasidan.

Southampton – Nottingham 2

Jones har inte fått den bästa starten som tränare för Southampton. Man tog sig knappt vidare i cupen mot Lincoln och har förlorat både mot Brighton och Fulham. Ettan är för stor favorit - värde!

Leeds – West Ham 1

Leeds var ett helt nytt lag med Adams tillbaka i laget. Man lyckades kämpa till sig en poäng borta mot topplaget Newcastle. West Ham skapade ingenting mot Brentford. Lutar åt ettan.

Aston Villa – Wolverhampton 1

Både Wolves och Aston Villa har bytt tränare nyligen. Aston Villa har fått betydligt bättre utväxling med Emery. Det är ett helt nytt lag nu. Diego Carlos saknas för Villa. Ettan lockar till 1,98.

Crystal Palace – Tottenham 2

Richarlison, Bentancur och Bissouma saknas för Tottenham. Kulusevski är uppsatt som ett frågetecken. Palace har flera spelare borta i backlinjen. Spurs har mer spets och får också tipset här.

Dagens bästa spel

Crystal Palace – Tottenham 2

Odds: 2,18

Bomben 4

A. Crystal Palace – Tottenham

0, 1, 3 – 2, 3, 4

B. Leeds – West Ham

1, 3 – 0, 2

C. Aston Villa – Wolverhampton

2, 3, 4 – 0, 1

216 rader, spelstopp 20.44

