Spelvärt odds på ett pressat Malmö

Brynäs – Växjö X

Vi kan inte räkna med något skönlir när Brynäs tar emot Växjö. Det är en direkt kamp om vem som ska ta den sista slutspelsplatsen. Just nu har Växjö en lucka på fyra poäng ner till Brynäs. Hårt och jämnt med få målchanser?

Färjestad – HV71

Färjestads poängkung Marcus Nilsson toppar SHL:s poängliga med 49 poäng. Han kom aldrig riktigt loss senast borta mot Malmö. Trots förlusten senast så såg det ändå relativt bra ut spelmässigt för FBK.

Frölunda – Skellefteå 1

Frölunda har fallit av rejält på slutet och droppat ner till sjundeplats. Skellefteå har tagit motsatt resa och befinner sig nu på andraplats. Formen talar för gästerna men Frölunda är väldigt svårslagna hemma, svagt odds dock.

Malmö – Leksand 1

Malmö har verkligen slitit med hemmaspelet den här säsongen. Det är den största anledningen till varför man inte ligger högre upp i tabellen. Nu möter man nästjumbon Leksand som har förtvivlat svårt att vinna, banketta!

Chelsea – Liverpool 2

Så kom till slut den första förlusten i ligan för Liverpool den här säsongen. Skador tillsammans med täta spelschemat blev för mycket. Henderson, Shaqiri, Keita och Clyne saknas hos gästerna. Höjer sig ändå nu mot tufft motstånd?

Schalke 04 – Bayern München 2

Schalke tog sig med nöd och näppe vidare från förra omgången av tyska cupen. Det krävdes förlängning mot Hertha. Formkurvan pekar dessutom nedåt. Bayern lär rotera i elvan men har en sanslös bredd i truppen, tvåa!

Reading – Sheffield Utd 2

Det skiljer drygt 30 tabellplaceringar lagen emellan. Sheffield går in till mötet med fyra raka matcher utan förlust och ett näst intill optimalt truppläge. Reading behöver höja sig rejäl om man ska ha en chans i kväll, utgångstvåa.

WBA – Newcastle 1

Serieledarna i The Championship förlorade överraskande i helgen. WBA är annars ett lag som visat Premier League-klass under delar av säsongen. Ett skadedrabbat Newcastle är med all rätt underdogs hos spelbolagen.