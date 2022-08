Spelvärda priser på en målrik match i Zagreb

■■ I kväll har Bodö/Glimt chansen att göra något historiskt för klubbens räkning genom att ta sig hela vägen till gruppspelet i Champions League. Norrmännen har 1–0 att gå på från det första mötet. Den första matchen var en svängig historia med chanser åt bägge håll. Det var straffsituationer och bortdömda mål som stal rubrikerna till slut. Bodö/Glimt visade att man ville ha mer än 1–0 då laget pressade hela vägen till slutsignalen för att försöka få in ett andra mål. Deras vilja att vinna framför att spela på resultat är väldigt uppfriskande att titta på som neutral åskådare.

Nu är det inte platsgräs längre och Zagrebs arena kommer att koka under 90 minuter. Det blir en kittel som Bodö/Glimt inte stött på tidigare under kvalspelet. Dinamo Zagreb har ingenting att förlora i det här skedet då man ligger under i dubbelmötet och jag tror att vi får se en satsning direkt från avspark från hemmalagets sida. Båda lagen har sina styrkor i offensiven vilket lär synas på matchbilden.

Över 3,0 mål Asian finns att spela till oddset 1,93.

■■ Kvällens Bomben har en extra rullpott på 247 474 kr som ökar spelvärdet markant. Vi tror som sagt att det blir målrikt i Kroatien.

PSV och Trabzonspor får gälla som favoriter i de andra matcherna men det är jämnt och ovisst. Räkna inte bort FCK som har kontringsspelare för att kunna göra både ett och två mål mot turkarna. Rangers behöver troligtvis göra mål om man ska avancera för PSV går ytterst sällan av planen mållöst på hemmaplan.

Matchlistan

Rosengård – Häcken 1

Toppmöte i Damallsvenskan mellan de två guldfavoriterna inför säsongen. Häcken har tappat Rytting Kaneryd under sommaren. Hon var deras viktigaste spelare i offensiven. Fin etta!

Forest Green – Brighton 2

Brighton har inte värderat cupen speciellt högt under tiden Potter varit tränare. Efter den fina inledningen i ligaspelet så kommer allt fokus fortsatt vara på Premier League. Favorit i fara!

Leeds – Barnsley 1

Leeds har fått en strålande start på säsongen med sju poäng på tre matcher i ligan. Marsch förväntas lufta bänken i den här matchen mot ett mediokert Barnsley. Leeds är välförtjänt favorit.

Tranmere – Newcastle 2

Newcastle är obesegrade den här säsongen. Deras skadesituation ser allt bättre ut och man är fortsatt aktiva på transfermarknaden. Tranmere behöver överprestera för att ha en chans i kväll.

Wycombe – Bristol City 1

Bristol kommer från två raka segrar men defensiven har visat brister under starten av säsongen. Gästerna har ingen bred trupp vilket kan bli kostsamt. Wycombe imponerade mot Barnsley.

Dinamo Zagreb – Bodö/Glimt 1

Bodö/Glimt vann hemmamatchen med 1-0 men man hade velat få med sig mer och pressade för 2-0. Nu är det inte längre konstgräs man spelar på. Räkna med en reaktion från Zagrebs sida i kväll.

PSV Eindhoven – Rangers 1

Det första mötet var jämnt och målrikt. Rangers var det något bättre laget men nu spelas matchen i Eindhoven och det kommer att vara ett mer aggressivt PSV på hemmaplan. 1,80 är dock för lågt.

Trabzonspor – FC Köpenhamn 1

Trabzonspor hade 62% av bollinnehavet i Köpenhamn. Mycket talar för att vi får se en liknande matchbild i kväll. Regerande turkiska mästarna har ett bättre lag på papperet. Klar fördel Trabzonspor.

Dagens bästa spel

Dinamo Zagreb – Bodö/Glimt: Över 3,0 mål Asian.

Odds: 1,93

Bomben 1

A. Dinamo Zagreb – Bodö/Glimt

1, 3, 4 – 1, 2, 4

B. Trabzonspor – FC Köpenhamn

0, 2, 3 – 1, 2

C. PSV Eindhoven – Rangers

2, 3 – 1, 2

216 rader, spelstopp 20.59

