■■ Det är en blandad kompott av matcher under fredagen men störst intresse drar SHL-slutspelet där fyra nya lag kliver in i kvartsfinalerna. Frölunda tar sig an Växjö i sin matchserie medan Skellefteå ställs mot Färjestad.

Frölundas matcher mot Växjö har varit jämna och målrika under grundserien. Båda lagen går in till slutspelet med fin form och en förbättrad skadesituation. Växjö har lyckats hålla ihop spelet bra trots flera skador på nyckelspelare tidigare under vintern.

■■ Skellefteå har en enorm mental fördel i sin kvartsfinal mot Färjestad då man vunnit samtliga fyra matcher som lagen ställts mot varandra under säsongen. Ser man till individuell kvalité skiljer det inte speciellt mycket mellan lagen men på målvaktspositionen har Skellefteå en enorm fördel. Färjestad har inte lyckats sätta den positionen ännu samtidigt som Gustaf Lindvall stortspelat under långa perioder av serien.

Oddset 1,91 på hemmasegern känns generöst.

■■ På Bomben bygger jag min kupong runt Skellefteå och HV71 som segrare i sina respektive matcher. Mötet mellan Frölunda mot Växjö känns mer öppet och kräver också fler streck på kupongen.

Matchlistan

Frölunda – Växjö 1

Det har varit jämnt och målrikt när lagen ställts mot varandra i grundserien. Totalt har det blivit 28 mål på fyra matcher. Frölunda har vunnit tre av dessa och får också gälla som favorit till avancemang.

Skellefteå – Färjestad 1

Skellefteå avslutade inte grundserien speciellt förtroendeingivande. Känslan var att man åkte och väntade på att slutspelet skulle börja. Skellefteå har vunnit fyra av fyra matcher mot FBK i år.

Modo – Kristianstad 1

Modo vann förra matchen i Kristianstad med 7-2 och har 3-1 i matchserien. Hemmaspelet har imponerat genom hela säsongen. Man vill knappast riskera att behöva ta bussresan på 108 mil igen.

Häcken – Hammarby 1

Både Häcken och Hammarbys premiärer blev en besvikelse. Hammarby kunde inte skapa målchanser mot Eskilstuna och Häcken spelade på en glaciär. Rytting Kaneryd gav ett positivt intryck.

Kalmar – AIK 2

AIK överraskade positivt i premiären mot KIF Örebro. Man ägde spelet under långa stunder av matchen och vann välförtjänt. Kalmars försvar höll inte allsvensk nivå mot Kristianstad, värde!

Union Berlin – Köln 2

Både Union Berlin och Köln har chansen att nå spel i Europa men man behöver vinna. Inget av lagen tjänar på ett kryss. Endo, Heintz, Öztunali och Giesselmann missar matchen för Union, svag tvåa.

Hull – Huddersfield X

En olycka kommer sällan ensam brukar det heta. Huddersfield åkte på sin andra raka förlust när man föll mot Bournemouth efter 17 raka matcher i ligan. Hull ska inte underskattas på hemmaplan.

Braga – Benfica 2

Toppmöte i den portugisiska ligan mellan trean och fyran. Benfica vann det första mötet med 6-1 i november. Nu saknas Fernandes och Sequeira för Braga. Benfica har tre spelare skadade.

Dagens bästa spel

Skellefteå – Färjestad 1

Odds: 1,91

Bomben 1

A. Skellefteå – Färjestad

3, 5 – 0, 2, 3

B. Frölunda – Växjö

3, 5, 6 – 2, 4

C. HV71 – Västervik

4, 5, 7 – 1, 2

216 rader, spelstopp 18.59

