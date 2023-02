Ny ”galen” match väntar i FA-cupen

■■ Det spelas omspel i flera FA-cupmatcher under kvällen. Dagens bästa spel hittar vi i mötet mellan Sheffield United och Wrexham. Wrexhams två senaste matcher i cupen har varit helt galna. Först slog man ut Coventry på bortaplan med 4–3 för att sedan spela 3–3 i den första matchen mot Sheffield United.

Wrexham är ett lag som vanligtvis hör hemma i National League. Nya ägarna som kom in inför förra säsongen har pumpat in pengar i klubben och förstärkt på samtliga positioner. Förra säsongen missade man uppflyttning med någon ynka poäng för att sedan förlora i play off. I år har man förstärkt ytterligare och plockat in spetsspelare som skulle kunna befinna sig i League One. Laget radar upp segrar och spelar med ett enormt självförtroende. Forwardsduon bestående av Mullin och Palmer öser in mål. Mullin är ett ständigt hot för motståndarnas backlinje med sina djupledslöpningar. I det första mötet gjorde han mål och hade fyra skott på mål. Han blir något att tänka på för Sheffield. Wrexham har också ett vapen i Tozers inkast. Så fort Wrexham får inkast på offensiv planhalva flyttar man in halva laget i straffområdet och kastar långt.

Sheffield United är med i toppen av The Championship. Laget har tio raka matcher utan förlust och är en het kandidat till att ta en av direktplatserna till Premier League. Wrexham är ett lag man ska slå om man är påkopplat. Skillnaden i kvalité mellan lagen är för stor helt enkelt. I bortamötet var man inte fokuserade hela matchen och det höll på att kosta The Blades avancemanget.

Wrexham har visat gång på gång att man är sylvasst offensivt. Det är framför allt defensiven som inte är i nivå med Championship-laget.

Jag tror att vi kan få se en ny målfest i kväll och väljer att spela över 2,5 mål i matchen till oddset 1,65.

■■ Bomben känns vidöppen med tre jämna matcher. Ipswich stod upp bra mot Burnley på hemmaplan och det är tydligt att Burnleys fokus den här säsongen ligger på ligaspelet för att säkra spel i Premier League nästa säsong.

Bottenmötet mellan Blackpool och Huddersfield kommer att handla om riskminimering. Inget av lagen har råd att förlora.

Juventus är väl kanske den klaraste favoriten på kupongen men med allt som pågår runt klubben med poängavdrag och kaos är det svårt att förlita sig på favoriten i dagsläget.

Matchlistan

Luleå – HV71 1

Luleå blev överkört av Oskarshamn i sin förra hemmamatch. Det kommer att vara ett revanschsuget hemmalag som har någonting att bevisa. HV71 har sett bättre ut defensivt på slutet. Svag etta...

Kristianstad – Västerås 2

Efter förlusterna mot AIK har Västerås tagit beslutet att byta tränare. Laget har underpresterat under säsongen sett till deras trupp. Kristianstad kommer från två fina insatser mot topplag, svag tvåa.

Blackpool – Huddersfield 2

Ångesmöte i botten av tabellen. Båda lagen befinner sig under strecket och visar ingen vidare form. Blackpool har sex spelare på skadelistan. För gästenra saknas Jones, Nicholls och Nakayama.

Burnley – Ipswich 1

Burnley fortsätter att briljera. Nyförvärvet Ekdal kom in och blev målskytt i debuten mot Norwich i helgen. Räkna med att hemmalaget roterar på en del positioner i startelvan. Burnley rekas!

Fleetwood – Sheffield Wednesday 2

Det här blir tredje gången lagen möts på kort tid. Det har varit jämna matcher men Fleetwood har haft svårt att vinna på slutet. Laget är segerlösa i sina fem senaste matcher. Wednesday får tipset.

Grimsby – Luton 2

Grimsby lyckades kriga till sig ett omspel i bortamötet mot Luton. Trots underläge i andra halvlek lyckades klara det och sett över hela matchen var det inte orättvist. Tuff uppgift för Luton, avslag.

Sheffield United – Wrexham 1

Wrexham var en man mer och hade ledningen på tilläggstid utan att kunna avgöra mötet. Räkna med en bättre insats och en starkare elva från Sheffield den här gången. Fin etta till 1,46.

Salernitana – Juventus 2

Salernitana har mittbacken Fazio borta tillsammans med Gyomber, Maggiore och Mazzocchi. För Juventus saknas Pogba och Milik. Bonucci och Kaio Jorge är tveksamma till spel. Fin tvåa!

Dagens bästa spel

Sheffield United – Wrexham: över 2,5 mål.

Odds: 1,65

Bomben 3

A. Salernitana – Juventus

0, 2 – 1, 2, 3, 4

B. Blackpool – Huddersfield

0, 2 – 0, 2, 3

C. Burnley – Ipswich

0, 2, 4 – 0, 1

288 rader, spelstopp 20.44

