Napolis fina formtopp fortsätter i Amsterdam

■■ Efter Liverpools förlust borta i Neapel har grupp A utvecklats sig till ett riktigt getingbo. Rangers ser ut att bli slagpåsen men sedan är det vidöppet mellan Ajax, Napoli och Liverpool om vilka som ska ta platserna till slutspelet.

Napoli har vunnit båda sina matcher på ett övertygande vis och det råder ingen tvekan om att man har fullt fokus på Champions League-spelet. Ajax däremot har inte sett lika bra ut den här säsongen som man gjorde under fjolåret. Tränaren försvann under sommaren och flera nyckelspelare har lämnat. Laget kommer från en tveksam insats hemma mot Go Ahead Eagles i ligan där det bara blev en poäng. Napoli har fortfarande inte förlorat en tävlingsmatch den här säsongen och går in till mötet med sex raka segrar i ryggen. Napoli har ett bättre lag och ska inte vara så pass nederlagstippat som oddsen föreslår.

Oddset på X2 i matchen betalar 1,69 gånger pengarna.

• • •

■■ Tittar vi på Bomben tror jag på en jämn och målsnål tillställning i Frankrike medan Bayerns match snarare handlar om hur många mål hemmalaget gör. Öster mot BP känns också öppet men formen talar för gästerna.

Matchlistan

Bayern München – Viktoria Plzen 1

Bayern gjorde sin bästa match i ligan den här säsongen när man körde över Leverkusen i helgen. Här handlar det inte om man kommer vinna utan hur stora siffrorna kommer att bli till slut.

Marseille – Sporting Lissabon 2

Sporting har skaffat sig en riktigt bra position i gruppen efter två raka segrar. Marseille har haft problem med målskyttet den här säsongen. Ruiz och Kolasinac missar matchen för Marseille.

Ajax – Napoli 2

Ajax stod upp bra mot Liverpool på bortaplan förra omgången men man möter ett Napoli som lyser av självförtroende för stunden. Osimhen saknas fortsatt för gästerna. Värdetvåa!

Club Brügge – Atletico Madrid 2

Clinton Mata, Rits och Vormer är borta för Club Brugge. Atletico har Felipe, Lemar och Reguilon på skadelistan. Atletico övertygade i segern borta mot Sevilla i helgen. Lutar åt bortasidan.

Frankfurt – Tottenham 2

Snabb chans till revansch för Tottenham efter derbyförlusten i helgen. Gästerna behöver vinna efter förlusten mot Sporting förra omgången. Frankfurt saknar Buta, Onguene och Touré i laget.

Porto – Leverkusen 1

Leverkusens mardrömssäong tycks inte ha något slut. Man har ett lag som underpresterar sett till spelarkvalitén i truppen. Formen talar onekligen för Porto på hemmaplan - ettan får tipset.

Inter – Barcelona 2

Inter har inte nått upp i förväntad nivå och det känns som en tidsfråga innan det kommer ett tränarbyte. Barca saknar de Jong, Kounde, Depay och Bellerin. Inter får klara sig utan Lukaku.

Liverpool – Rangers 1

Liverpool fortsätter att leta efter formen. Laget kommer från en svag insats i helgens ligamatch mot Brighton. Rangers har utmärkt sig som gruppens sämsta lag och har flera spelare borta.

Dagens bästa spel

Ajax – Napoli X2

Odds: 1,69

ANNONS: Lämna in expertens spel här

Bomben 1

A. Öster – Brommapojkarna

1, 2 – 1, 2, 3

B. Marseille – Sporting Lissabon

0, 1 – 0, 1, 3

C. Bayern München – Viktoria Plzen

4, 6, 7 – 0, 1

216 rader, spelstopp 18.44

ANNONS: Lämna in expertens systemförslag här