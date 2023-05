Motiverat Slovakien fixar en storseger

■■ Gruppspelet går mot sitt slut och det ska avgöras vilka som möter varandra i kvartsfinal och vilka lag som inte får komma tillbaka till VM nästa år. Både Kanada och Finland har varit en besvikelse hittills men det går inte att räkna bort någon av nationerna när vi nu når slutspelet.

■■ I Riga blir det dramatiskt hela vägen in i slutet. Slovakien måste vinna sin match mot Norge under ordinarie tid och hoppas att Lettland blir poänglöst i sin match mot serieledaren och guldfavoriten Schweiz. Det är upplagt för spänning hela vägen in mot slutet.

Norge kommer från sin bästa insats i turneringen då man vann mot Kanada efter straffar. Laget släppte in kvitteringen med sekunder kvar av ordinarie tid men briljerade när det kom till straffläggningen. Norge har inte längre något att spela för i gruppen mer än äran. Det är redan klart att man får spela VM nästa år.

För Slovakien är det mer som står på spel. Tack vare deras seger mot Lettland räcker det med att hamna på samma poäng som Lettland för att komma före letterna i gruppen. Mot ett beskedligt Norge förväntas man vinna och norrmännen har dessutom kort vila med en förlängning i benen.

Jag tror att Slovakien löser sin uppgift sen är det upp till Schweiz som redan är klar gruppetta att vinna mot Lettland.

Slovakien att vinna med handicap -2,5 spelas till oddset 2,31.

Matchlistan

Slovakien – Norge 1

Slovakien hade spelledigt under gårdagen medan Norge spelade en tuff och krävande match mot Kanada som gick hela vägen till straffar. Slovakien kunde inte bett om bättre förutsättningar inför matchen.

Tyskland – Frankrike 1

Frankrike har inte vunnit sedan premiären mot Österrike. Laget blev utspelat mot USA i sin förra match och föll till slut med 0-9. Tyskland säkrar en kvartsfinalplats vid en seger. Frankrike ska försöka att undvika nedflyttning.

Kanada – Tjeckien 1

Kanada förlorade överraskande mot Norge i sin förra match. Kanada har inte den bästa truppen men man ska prestera bättre än vad laget gjort. Veleno är avstängd för Kanada. Tjeckiens Kubalik toppar hela turneringens poängliga.

Sverige – USA 1

Det är en kamp om gruppsegern. Sverige måste vinna för att passera USA i tabellen. USA har imponerat och går in till mötet med målskillnaden 30-5 efter sex matcher. Trots det håller jag Sverige som favorit.

Finland – Danmark 1

Finland kan inte avancera eller tappa placeringar men man spelar inför sin hemmapublik. Danmark behöver ta fler poäng än Tyskland för att ha chansen att nå slutspel. Tuff uppgift för danskarna…

Schweiz – Lettland 2

Lettland spelar på hemmaplan och behöver plocka en poäng för att vara klara för slutspel. Schweiz är redan klar gruppetta och förväntas rotera en hel del i laget. Spelvärdet ligger hos Lettland.

Dagens bästa spel

Slovakien – Norge: Slovakien -2,5 handicap.

Odds: 2,31

ANNONS: Lämna in expertens spel