Mönchengladbach är stabilt på hemmaplan

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Mönchengladbach – Hertha Berlin

Spel: Mönchengladbach ö 1,5 mål

Odds: 1.61

Insats: 1%

Spelstopp: 15.30

Liga: Tyskland, Bundesliga

Vi kan börja med att kika på gästerna försvar som varit under all kritik den här säsongen. Hertha har under senaste säsongerna gjort sig kända som ett defensivt kompakt lag men så har inte varit fallet den här säsongen, i stället är det offensiven som räddat laget många gånger.

Gladbach har vunnit samtliga matcher man spelat på hemmaplan i Bundesliga hittills och har dessutom gjort minst två mål framåt i varje. Det krävdes visserligen en kanon i 93:e minuten från Herrmann för att uppfylla den kvoten mot Augsburg men överlag har det skett relativt komfortabelt.