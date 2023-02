Londonderbyt blir en målfest

■■ Nya Chelsea tar sig an Fulham i derbyt under fredagskvällen i vad man får kalla fredagens sportsliga höjdpunkt. Chelsea har dragit stora rubriker under januari med sin offensiva inställning på transfermarknaden. Nya ägaren har fortsatt sommarens upptåg med att värva för ytterligare miljarder. Enzo Fernandez är det största namnet som kommit in och han kommer att behövas. Med skadan på Kanté har inte Chelseas mittfält nått upp i den nivån vi kan förvänta oss. Potter vill spela en fotboll där man styr bollinnehav och det har inte funnits tillräckligt med kvalité på innermittfältet för att klara av det i dagsläget.

Chelsea ligger just nu på tionde plats i tabellen och jagar spel i Champions League nästa säsong. Europa är ett absolut måste om man ska kunna motsvara det som spenderas i nuläget. Det finns onekligen kvalité i truppen men man måste få det att fungera på planen.

Fulham har varit ett av ligans största utropstecken under den första halvan av säsongen. Laget har charmat publiken med sin fartfyllda fotboll mixat med det brittiska inläggsspelet mot Mitrovic i boxen. Värvningen av Willian har träffat rätt precis som det mesta Fulham gjort den här säsongen. Ska man peka på någon svaghet så är det defensiven. Tittar man på deras backlinje så finns det en del att jobba på. Spelarna håller inte i närheten av samma klass som exempelvis Chelsea.

Nu när Chelsea måste framåt från start för att bevisa något för sin publik räknar jag med en öppen tillställning. Fulham är inget lag som backar hem och försvarar i 90 minuter utan man kommer att försöka ha ett eget anfallsspel vilket talar för en rolig tillställning.

Över 2,5 mål i matchen spelas till oddset 1,94.

■■ På Bomben är jag inne på samma spår med en målrik tillställning i London.

Jag tar ställning med hemmastarka West Bromwich mot Coventry. West Bromwich har hållit nollan i sina sex senaste hemmamatcher.

Det spanska mötet känns mer öppet då Athletic inte visat upp samma nivå som i höstas. Det är framför allt offensiven som hackat.

Matchlistan

AIK – Västerås 2

Det skiljer bara en poäng mellan lagen i tabellen vilket får anses vara ett underbetyg till Västerås. Gästerna har varit en enorm besvikelse den här säsongen. Känns vidöppet på förhand.

Karlskoga – Modo X

Utan att göra speciellt mycket väsen av sig smyger Karlskoga med i toppskiktet av tabellen. David Lilja har varit fantastisk för Karlskoga den här säsongen. Modo famlar efter formen.

Björklöven – Kristianstad 1

Björklöven har radat upp segrar i serien och kommer allt närmare ettan Modo. Det skiljer bara fyra poäng upp i nuläget men man har två matcher mer spelade än Modo. Formen håller i sig i kväll - etta.

Östersund – Tingsryd 2

Östersund har rasat i tabellen senaste veckorna och befinner sig nu precis ovanför strecket. Matchen är otroligt viktig för båda lagen. Tingsryd måste gå för segern, helst under ordinarie tid...

Augsburg – Leverkusen 2

Det är ett skadedrabbat Augsburg som tar sig an Leverkusen. Hemmalaget saknar hela sju spelare. Gästerna har Aranguiz och Hudson-Odoi borta med skador. Rätt favorit men för lågt odds.

Chelsea – Fulham 1

Prestigefyllt derby där Chelsea vill ta revansch efter förlusten på Craven Cottage för någon vecka sedan. Chelsea har värvat friskt under januari men har man blivit bättre? Iskallt odds på ettan.

West Bromwich – Coventry 1

West Bromwich har klättrat i tabellen och kommer allt närmare en play off-plats. Coventry har haft problem att skapa målchanser på egen hand. Ettan lockar till oddset 1,76. Wallace avgör?

Athletic Bilbao – Cadiz 1

Athletic hade svårt att komma till målchanser mot Celta i sin förra match. Offensiven har inte sett lika bra ut efter uppehållet. Cadiz är välorganiserade och svåra att bryta ner. Avslag på ettan.

Dagens bästa spel

Chelsea – Fulham: över 2,5 mål.

Odds: 1,94

Bomben 3

A. Chelsea – Fulham

1, 3, 5 – 1, 3

B. Athletic Bilbao – Cadiz

1, 2, 3 – 0, 2, 3

C. West Bromwich – Coventry

2, 4 – 0, 2

216 rader, spelstopp 20.59

