Lilles starka offensiv bjuder på spelvärde

■■ Det är full omgång i franska Ligue 1 under onsdagskvällen, det är också därifrån jag hämtat dagens bästa spel. Det är mötet mellan Brest och Lille som fångat min uppmärksamhet.

Brest har haft en jobbig första halva av säsongen och befinner sig under nedflyttningsstrecket för stunden. Det skiljer två poäng upp till Ajaccio på säker mark. Man har endast lyckats ta tre segrar på sina 17 matcher i ligan. Bara en av dessa tre segrar har kommit på hemmaplan där man har ett matchfacit på 1-3-4. I deras senaste hemmamatch mot Lyon blev det förlust med 2–4 och då låg siffrorna i underkant sett till chanserna som Lyon skapade.

Lille har två segrar och ett kryss sedan uppehållet. Det är ett lag som förväntas klättra i tabellen under våren då man inte fått ut maximalt av sitt spel under hösten. Deras trupp ser väldigt spännande ut och man spelar med en framåtlutad taktik där deras presspel och offensiv kommer till sin rätt. Nu är Bamba skadad och ser ut att missa matchen men det finns gott om alternativ offensivt. David och Weah besitter en enorm snabbhet men det finns andra alternativ också som Bayo, Virginius och Zhegrova. På mittfältet plockade man in Ounas, Cabella och Andre Gomes under sommaren. Samtliga tre spelare har sina styrkor offensivt och med alla dessa spelare på planen blir balansen oundvikligen offensiv.

Brest spelar på hemmaplan och tenderar att gå framåt. Laget har släppt in hela 33 mål på 17 matcher och behöver jaga poäng. Med ett Brest som blottar sig bakåt kommer det att finnas ytor för spelare som David och Weah.

Jag tror att vi får se en öppen tillställning och väljer därför att investera i över 2,5 mål i matchen till oddset 1,90.

■■ Bomben-kupongen bygger jag runt en komfortabel Real Madrid-seger då man ställs mot ett formsvagt Valencia.

Wolverhampton har goda möjligheter att skrälla borta mot Nottingham baserat på vad lagen presterat senaste veckan.

Man ska heller inte räkna bort Southampton då det är svårt att veta vilken inställning City har till ligacupen den här säsongen.

Ajaccio – Reims 2

Reims har spelat riktigt bra mot Lille och Rennes i ligan sedan återstarten. Cajuste hoppade in och kvitterade mot Lille när man fick med sig en poäng från bortamötet. Högt odds på bortasegern.

Auxerre – Toulouse 2

Hemmalaget har Joly, Pellenard och Boto på skadelistan. Hos Toulouse saknas Desler och Healey. Toulouse går in till mötet med bäst form efter två raka segrar men 2,59 känns snålt på tvåan.

Brest – Lille 2

Lille saknar svenske Gudmundsson och har både Bamba och Fonte som osäkra till spel. Gästerna har spelat bättre än deras tabellplacering föreslår. Brest har släppt in tredje flest mål i hela Ligue 1.

Clermont – Rennes 2

Rennes har varit en positiv överraskning den här säsongen. Laget är på allvar med och utmanar om spel i Champions League nästa säsong. Anfallsstjärnan Terrier är tveksam till spel för gästerna.

Real Madrid – Valencia 1

För Real Madrid är det här ännu en chans på en titel. Laget övertygade inte borta mot Villarreal förra omgången men kvalitetsmässigt är man mil före ett krisande Valencia. Ettan rekas till 1,51.

Nottingham – Wolverhampton 2

Wolves var ytterst nära att slå ut Liverpool på bortaplan i FA-cupen. Ett tveksamt domslut gjorde att matchen blev oavgjord. Gästerna ser allt bättre ut och kan mycket väl skrälla här - värde!

Southampton – Manchester City 2

Southampton har varit lite av ett spöklag för Manchester City senaste åren. City radar upp segrar men man värderar inte ligacupen lika högt. Jones lag skräller igen? Svagt odds på tvåan.

Milan – Torino 1

Milans försvar är inte lika starkt som under fjolåret. I helgen tappade man 2-0 till 2-2 i slutminuterna hemma mot Roma. Milan har flera spelare skadade vilket märks. Ettan känns iskall till 1,57.

Dagens bästa spel

Brest – Lille: Över 2,5 mål.

Odds: 1,90

Bomben 2

A. Real Madrid – Valencia

2, 3, 4 – 0, 2

B. Southampton – Manchester City

0, 2, 3 – 0, 2, 4, 5

C. Nottingham – Wolverhampton

0, 1 – 1, 2

288 rader, spelstopp 19.59

