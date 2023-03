Kompany & company bjuder på en målfest

Det slutade 2–0 till Pittsburgh i nattens match och under 6,5 mål i matchen hittade hem säkert. Det innebar den sjätte vinsten på sju senaste spelen vilket man får anse vara en bra vecka.

■■ Vi kliver in i en helg där klubblagsfotbollen är tillbaka och därmed ökar spelutbudet radikalt. Allsvenskan har premiär men premiäromgången är ingenting jag kan rekommendera som spelare. Av ren erfarenhet kan allt hända.

■■ Dagens bästa spel hämtas från matchen i The Championship mellan Burnley och Sunderland. Burnley stormar fram mot uppflyttning och har hela 16 poängs marginal ner till trean Middlesbrough med nio omgångar kvar att spela. Det ska till ett mirakel om inte Burnley löser uppflyttning härifrån. Kompany kom in som ny tränare inför den här säsongen och vilken succé det blivit. Hans nya passningsorienterade fotboll har tagit hela England med storm. Målskillnaden 74–29 är talande för hur pass överlägset Burnley har varit. Deras senaste förlust i ligan kom i november då man förlorade borta mot tvåan Sheffield United.

Sunderland har gjort det fantastiskt bra som nykomling och befinner sig på den övre halvan av tabellen. Kontraktet är redan säkrat och man kan pusta ut. Det skiljer bara sju poäng upp till en play off-plats men formen trendar neråt. Laget fick flera tunga skador under januari och februari som har påverkat deras chanser för att kunna utmana om topplaceringar. United-lånet Diallo har varit deras enskilt bästa spelare och är ständigt ett hot från sin högerkant.

Det är två lag som gör en hel del mål. I Sunderlands fall släpper man också in en hel del. Gästerna har släppt in 46 mål på 38 matcher vilket är i paritet med flera av lagen på den undre halvan av tabellen. Jag blickar mot överspelet i matchen då jag tror att Sunderland får det svårt att hålla tätt i 90 minuter mot Burnley. När väl ettan kommer och Sunderland måste flytta fram positionerna har Burnley tillräckligt med offensiva vapen för att kunna göra skadan större hos The Black Cats.

Över 2,5 mål i matchen finns att spela till oddset 1,79.

■■ På Bomben bygger jag systemet runt en komfortabel Burnley-seger.

Mallorca håller jag som klar favorit i det spanska mötet då Osasuna saknar en del spelare. Osasuna har inte heller glänst när det kommer till bortaspelet.

I det franska mötet vill jag varna för Montpellier. Marseille är och ska vara favorit men Montpellier har sex raka utan förlust varav fem av dessa matcher varit vinster.

Matchlistan

Linköping – Rosengård 2

Linköping var det laget som imponerade mest av de två i premiären. Rosengård övertygade inte alls mot Piteå och fick nöja sig med en poäng. Gästerna dras med en del skador. Iskallt odds på tvåan.

Odense – Midtjylland 2

Midtjylland har bytt tränare i hopp om att få till en förändring. Laget klarade inte av att ta sig till slutspelsserien i den danska ligan trots att man har ligans kanske bästa trupp. Given favorit i kväll.

Frankfurt – Bochum 1

Bochum skrällde mot både Leipzig och Köln innan uppehållet. Frankfurt är segerlösa i sina sex senaste matcher. Frankfurt har den snabbe dansken Lindström skadad. Svagt odds på ettan.

Stockport – Salford 2

Toppmöte i League Two mellan två formstarka lag. Det skiljer bara en poäng mellan lagen vilket gör det svårköpt att ettan ska vara så pass stor favorit. När lagen möttes i höstas vann Stockport.

Tranmere – Harrogate 2

Tranmere är fast i mitten av tabellen utan någonting att spela för. Det har märkts på deras senaste resultat. Harrogate kämpar i botten och har visat upp en positiv trend. Tvåan gillas skarpt!

Burnley – Sunderland 1

Serieledarna Burnley kommer allt närmare uppflyttning. Det skiljer 16 poäng ner till trean Middlesbrough med nio omgångar kvar av serien. Gästerna har flera spelare borta och svag form...

Marseille – Montpellier 1

Marseille saknar Harit, Kolasinac, Ruiz och Balerdi. Hos gästerna är Bertaud, Leroy, Makouana, Maouassa, Esteve och Tchato borta från spel. Marseille har ett bättre lag på pappret. Lutar åt ettan.

Mallorca – Osasuna 1

Både Mallorca och Osasuna har gått oväntat bra i ligan den här säsongen. Gästerna har Avila skadad och Brasanac avstängd. Mallorca saknar skadade Augustinsson. Hemmaplan väger tungt.

Dagens bästa spel

Burnley – Sunderland: över 2,5 mål.

Odds: 1,79

Bomben 3

A. Burnley – Sunderland

2, 3, 4 – 0, 2

B. Marseille – Montpellier

2, 4 – 1, 3

C. Mallorca – Osasuna

1, 2, 3, 4 – 0, 2

192 rader, spelstopp 20.59

