Klurig uppgift väntar ett formlöst Arsenal

Bröndby blev totalt utspelat i första mötet men fick ändå med sig ett hyfsat resultat. Cappis, Borkeeiet, Greve, Mikkelsen och Rosted saknas för hemmalaget. Salzburg får utgångstipset.

Monaco gick in till säsongen med höga förväntningar på sig efter vad laget presterade under Kovac förra året. Flera spelare lämnade under sommaren och ersättaren har inte fyllt sin roll ännu.

Efter den tröga inledningen på säsongen är Arsenal och Arteta i desperat behov av en seger. WBA ser riktigt spännande ut under nya tränaren Ismael och kan säkerligen stå upp mot Arsenal hemma.

