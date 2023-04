Högt odds i det tyska toppmötet

■■ Både Leipzig och Dortmund är med i toppstriden i Bundesliga men båda värderar cupen högt. Det är en chans till en titel och båda lagen förväntas mönstra bästa möjliga lag.

Leipzig upplever en tung period just nu med tre raka förluster inför kvällens match. Man blev fullkomligt krossat borta mot City i Champions League för att sedan förlora mot Mainz och Bochum i ligan. Det var som att all luft gick ur laget i och med City-förlusten för spelet har inte fungerat mot varken Bochum eller Mainz. Det är två lag som man vanligtvis vinner mot komfortabelt. Att Leipzig inte gjort mål på tre matcher är oroväckande med tanke på all offensiv kvalité som finns i laget.

Dortmund gör en riktigt bra säsong och är med och utmanar om ligatiteln. Laget avslutade starkt mot Bayern med två sena tröstmål men var egentligen chanslöst från start. Hela laget föll ihop efter målvaktstavlan till 0–1 för Bayern. Spelmässigt har det dock sett mestadels bra ut och det är flera offensiva spelare som visat upp en fin form under våren.

Dortmund har varit det bättre laget sett över säsongen och går in till mötet med bäst form. Jag ser inte varför Leipzig ska vara så pass stor favorit och väljer att spela tvåan till det höga oddset 3,20.

■■ Det är högt spelvärde på Bomben i dag med 412 000 kr extra i rullpott. Det finns skrällchans i samtliga tre matcher och vi kan nog få se riktigt bra pengar för den som lyckas landa alla rätt. Barca dras med en del skador och möter ett revanschsuget Real som förmodligen ser ligan som förlorad. Cupen skulle vara en tröst för Los Blancos.

Matchlistan

Skellefteå – Örebro 1

Skellefteå var riktigt svaga första två perioderna i den förra matchen i Örebro. Nu är Skellefteå pressade att vinna för att inte hamna i underläge med 0-3 i matchserien. Fint odds på Skellefteå.

Mora – Modo 2

Modo har styrt matchserien hittills och leder välförtjänt med 2-0 i matcher. Brickley är osäker till spel för gästerna. Även Mora dras med en del skador i truppen. Nyckelmatch för Mora, avslag.

Leipzig – Dortmund 2

Efter 0-7 mot City har Leipzig gjort två riktiga plattmatcher i ligan. Laget blev nollade i båda förlustmatcherna mot Mainz och Bochum. Spelar man på samma sätt mot Dortmund blir det tufft.

Manchester United – Brentford X

United föll tungt borta mot Newcastle senast medan Brentford fick med sig en viktig poäng mot Brighton. Casemiro och Garnacho saknas hos hemmalaget. Brentford saknar både Ajer och Janelt.

West Ham – Newcastle 2

West Ham vann visserligen mot Saints senast men det var ingen övertygande insats. Newcastle jagar sin fjärde raka seger. Gästerna sitter i förarsätet för att nå en av Champions League-platserna.

Cremonese – Fiorentina 2

Både Okereke och Chiriches ser ut att missa matchen för Cremonese. Hos gästerna är Jovic, Duncan och Sirigu tveksamma till spel. Fiorentina går in till mötet med en strålande form. Fin tvåa!

Barcelona – Real Madrid 2

Cupen är en chans till revansch för Real då ligan ser ut att vara förlorad. För Barca saknas Christensen. Pedri, Dembele och de Jong är alla tveksamma till spel. Oddset 3,13 på tvåan lockar.

Nantes – Lyon 1

Lyon tog en meriterande seger borta mot PSG i ligan förra omgången. Nu är det ett cupspel och det kommer att vara en fientlig miljö för gästerna. Lyon har en handfull spelare borta. Ettan rekas!

Dagens bästa spel

Leipzig – Dortmund 2

Odds: 3,20

Bomben 2

A. Barcelona – Real Madrid

1, 2 – 2, 3

B. Manchester United – Brentford

0, 1, 2 – 1, 2, 3

C. West Ham – Newcastle

0, 1 – 2, 3, 4

216 rader, spelstopp 20.59

