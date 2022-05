Högoktanig offensiv – upplagt för målfest

■■ Det är ett minst sagt bristfälligt utbud om man ser till fotbollen under tisdagen. Desto roligare är det då att NHL-slutspelet äntligen dragit igång. Toronto, Carolina, St. Louis och Kings vann sina respektive matcher under gårdagen och natten till onsdag fortsätter det med fyra nya högintressanta matcher.

■■ Jag har valt att rikta mina blickar mot mötet mellan Florida mot Washington. Florida vann hela NHL:s grundserie efter att ha öst in mål. Man är också det laget som stått för flest vändningar någonsin under en säsong där man legat under med fyra mål i en match för att sedan hämta upp det och vinna. Det finns onekligen offensiv spets hos hemmalaget som snittat över fyra gjorda mål per match den här säsongen. Innan trade deadline kryddade men truppen ytterligare med att plocka in Giroux med flera.

Caps har gjort en okej säsong men det har varit mycket skador och målvaktsspelet fungerar inte riktigt så som man vill. Den här matchserien kommer att handla om vilket lag som gör flest mål snarare än vilka som släpper in minst mål.

Jag tror att det kommer smälla redan i första matchen och väljer att spela över 6,5 mål i matchen till oddset 1,85.

■■ På Bomben så finns det risk för en målsnål tillställning i SHL-finalen då lagen spelade under gårdagen. Det är svårt att hålla uppe energinivåerna och ofta är det kvalitén på spelet som blir lidande då. I Florida förväntar jag mig en öppen matchbild där båda lagen vill framåt medan Rangers mot Pittsburgh kommer att handla mycket om målvaktsspelet.

Matchlistan

Halmstad – Östersund 1

Östersund har inte imponerat spelmässigt under inledningen av säsongen. Man har haft ett väldigt enkelt spelschema och tog sin första seger senast. Halmstad ska vara klar favorit.

Luleå – Färjestad 1

Luleå har visat en otrolig form under den andra halvan av säsongen. Man har förlorat ytterst få matcher under ordinarie tid. Förra matchen i Luleå var jämnare än siffrorna talar om, svag etta.

Bournemouth – Nottingham 2

Om Nottingham vinner går man om Bournemouth på målskillnad inför den sista omgången av serien. Gästerna har visat bäst form även om Bournemouth har en bättre startelva. Värde i tvåan!

Villarreal – Liverpool 2

Moreno är skadad tillsammans med Pino för Villarreal. Albiol och Coquelin är frågetecken inför mötet. Liverpool var överlägset i det första mötet. Man har 2–0 att gå på och behöver inte vinna.

NY Rangers – Pittsburgh 1

Rangers valde att vila många av sina stjärnor under slutet av grundserien så man ska inte dra för stora växlar av deras svaga resultat på slutet. Zucker och Jarry är frågetecken för Pittsburgh.

Florida – Washington 1

Florida har varit ligans bästa lag under grundserien. Man har snittat över fyra gjorda mål per match. Hagelin saknas och Ovechkin är osäker till spel för Washington. Florida får utgångstipset.

Colorado – Nashville 1

Colorado är jättefavorit att avancera från den här matchserien. Laget har visat upp ett otroligt matchfacit på hemmaplan. Viktige Landeskog är osäker till spel för Colorado, iskallt odds.

Calgary – Dallas 1

Efter många om och men lyckades Dallas nå slutspel. Calgary har övertygat betydligt mer under grundserien. Dallas saknar båda sina ordinarie målvakter Bishop och Holtby. Klar fördel Calgary!

Dagens bästa spel

Florida – Washington över 6,5 mål.

Odds: 1,85

Bomben 2

A. Luleå – Färjestad

0, 3, 4, 5 – 1, 3, 5

B. NY Rangers – Pittsburgh

3, 5 – 1, 3

C. Florida – Washington

4, 6 – 2, 4

192 rader, spelstopp 19.29

