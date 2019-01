Hertha Berlin kan ställa till med oreda för Schalke

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Hertha Berlin – Schalke

Spel: Hertha Berlin DNB(Draw No Bet)

Odds: 1.85

Insats: 4%

Spelstopp: 20.30

Liga: Tyskland, Bundesliga

Hertha ställs mot ett sökande Schalke hemma på Olympiastadion under fredagskvällen. Schalke har stått inför mindre kriser hela säsongen och nu saknas flertalet spelare ur den tilltänkta startelvan. Det såg inte bra ut mot Wolfsburg i första halvlek men taktiska förändringar under halvtidspausen gjorde att man kunde ta en välförtjänt och välbehövlig seger. Det är en sak att vinna hemma men nu åker man till Berlin för att möta ett av seriens bästa hemmalag. Hertha förlorade totalt tre matcher på hemmaplan i Bundesliga under kalenderåret 2018.

Den här säsongen har Hertha slagit topplagen Gladbach och Bayern München hemma. Man kommer från en seger borta mot Nürnberg där både Ibisevic och Selke stod för lovande insatser för vad som komma skall. Hertha har en klar hemmafördel och har spelat bättre än Schalke sett över hela säsongen. Gästernas skadeläge hjälper inte heller deras chanser att skrälla här. Hertha ska vara klart större favoriter än oddsen talar om!