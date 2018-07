Figueirense får besök – och överspelslinan är spelvärd

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Figueirense – Vila Nova

Spel: Över 2.0 mål Asian

Odds: 1.92

Insats: 1%

Spelstopp: 00.15

Liga: Brasilien, Serie B

Det finns gott om Champions League-objekt att titta närmare på under tisdagen men jag har fastnat för ett odds i Brasilien(som vanligt kanske man ska säga). Det är Figueirense som tar emot Vila Nova i Serie B. Figueirense ligger sexa men siktar mot uppflyttning. Truppen är inte speciellt välbalanserad, man har lagt majoriteten av pengarna på offensiva spelare vilket också syns i matcherna. I en relativt målsnål serie är Figueirense ett av få lag som brukar innebära målgaranti. Vila Nova har tagit sig till en tredjeplats i ligan mycket tack vare sin kompakta defensiv vilket gjort att mållinan i den här matchen pressats ner. Just nu får vi fina 1.92 på över 2.0 mål Asian. Bara en av Figueirenses elva senaste matcher har gått under två mål...

Fem vinster på fem spel förra veckan och vi hoppas fortsätta på samma inslagna väg här genom att spela över 2.0 mål Asian. Det innebär alltså pengarna tillbaka vid två mål i matchen och vinst vid tre mål eller fler.