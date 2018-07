Experten: Spelvärdet ligger klart på Belgien

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Frankrike – Belgien

Spel: Belgien att gå vidare

Odds: 2.10

Insats: 1%

Spelstopp: 20.00

Liga: VM

Belgien gjorde ett starkt intryck när man kontrade sönder Brasilien under första halvlek av sin kvarstfinal. Det vimlar av talang i vad man kan kalla Världens dyraste landslag. Det blev en helt annan balans i laget när Fellaini klev in på mittfältet som gjorde att man fick ut mer av sitt spel. Det kommer vara samma sak här mot Frankrike då man inte tvingas vara bollförande under majoriteten av matchen.

Det mest anmärkningsvärda från Frankrikes match mot Uruguay var skillnaden i målvaktskvalité. Räddningen Lloris gjorde precis innan halvtid var exakt samma nickskarv som Muslera släppte in från Varane. Det finns fortfarande frågetecken kring Frankrikes grundspel och man har tagit sig hit på ren individuell kvalité. Mot Belgien kommer skillnaden inte alls vara lika stor. Belgien att avancera till 2.10 är värdespelet här!