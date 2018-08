Det lär blir målrikt i första mötet i denna kvartsfinal

JONAS AMROUNIS SPEL

Match: Bahia – Palmeiras

Spel: Över 2.0 mål Asian

Odds: 1.80

Insats: 1%

Spelstopp: 00.15

Liga: Brasilien, Copa do Brasil

Vi kliver in i augusti med storligornas premiärer runt hörnet. Spännande, eller hur?! Än så länge får vi dock nöja oss med brasiliansk fotboll. På torsdagkväll spelar Bahia mot Palmeiras i brasilianska cupen. Det är kvarstfinal och det första mötet av två. Bahia har en stigande formkurva och framförallt har man börjat göra mål igen. På hemmaplan har det aldrig varit ett större problem och man har faktiskt haft en hel del hemmamatcher på slutet vilket kan vara en förklaring till det plötsliga målskyttet. Palmeiras gör mål men defensivt har Scolari haft förtvivlat svårt att sätta försvarsspelet.

Markeringsspelet är rent utsagt uselt med deras mått mätt. Ta man med allt detta i beräkningarna har jag svårt att se varför mållinan befinner sig på 2.0 Asian just nu. Palmeiras under Scolari är inte den typen av lag som spelar en fotboll med lågt risktagande i den här sortens matcher. Under veckan har man tränat med en 4-3-3-uppställning där Dudu, Willian och Deyverson fått agera spets, en målfarlig trio minst sagt. Jag väljer att spela över 2.0 mål Asian till 1.80 vilket innebär pengarna tillbaka vid två gjorda mål i matchen och vinst vid tre mål eller fler.