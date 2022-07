Det finns fortfarande värde i hemmanationen

■■ Onsdagen bjuder oss på ett stort utbud av matcher men det är få som sticker ut spelmässigt. Kvällens höjdpunkt är kvartsfinalen i EM mellan England och Spanien. Det är också därifrån jag hämtat dagens bästa spel. Oddset har droppat på England och värdet sinat på hemmanationen men det finns fortfarande lite kvar att krama ur till oddset 1,97 på ettan.

Spanien har inte varit lika bra utan storstjärnan Putellas. Hon skadade sig inför mästerskapet och utan henne har Spanien tappat en dimension i sitt spel. Spelfördelaren har en förmåga att ta sig in i boxen som få andra kan i det här spanska laget. Spanien har visat upp en svaghet defensivt med två aggressiva mittbackar som gärna står högt upp och stöter. England är skickligt i djupledsspelet och ska kunna dra nytta av detta. Englands försvarsspel har också sett betydligt bättre ut än Spaniens under mästerskapet. England har fortfarande inte släppt in ett enda mål efter gruppspelet.

■■ På Bomben är jag inne på en knapp engelsk seger. Ferencvaros ska vara storfavorit på hemmaplan i sin match mot ett Slovan Bratislava som med nöd och näppe tog sig vidare från förra omgången. Jag väljer att chansa med höga målsiffror för Ferencvaros på kupongen.

Mötet mellan Dynamo Kiev och Fenerbahce ser jämnt ut på förhand men Fenerbahce har haft bättre förberedelser inför säsongen och ser man till trupperna är turkarnas klart bättre.

Matchlistan

HJK Helsingfors – Plzen 2

HJK har fördelen av att vara mitt uppe i säsongen medan den tjeckiska ligan inte börjat ännu. Med det sagt så har inte HJK visat upp någon strålande form på slutet. Plzen är med all rätt favorit här.

Maccabi Haifa – Olympiakos 2

Sett över två matcher bör Olympiakos ta sig vidare med den truppen man har. Det finns namnstarka profiler som Valbuena, El Arabi och M’Vila i truppen. Grekiska lag brukar ha det tufft med bortaspelet.

Dynamo Kiev – Fenerbahce 2

Det krävs inget geni för att förstå att Dynamo Kiev har problem med att fokusera på fotboll för stunden. Fenerbahce har tappat Özil men förstärkt med King, Willian och Lincoln.

Ferencvaros – Slovan Bratislava 1

Slovan Bratislava tog sig knappt vidare mot Batumi förra omgången. Nu ställs man mot betydligt tuffare motstånd. Ferencvaros har vunnit åtta av sina nio senaste hemmamatcher - trolig etta.

Vikingur Gota – Dun. Streda 2

Slovakien har en bättre liga än Färöarna men det är tuffa förhållanden som Streda står inför. Det kommer att vara blåsigt och konstgräset är svårspelat. Oddset 2,02 på tvåan ligger i underkant.

Maribor – Sheriff Tiraspol 2

Sheriff gjorde succé under fjolåret genom att ta sig hela vägen till gruppspelet och vann mot blivande mästarna Real Madrid. Det är till stor del ett nytt lag nu med nya spelare i laget.

Sutjeska – Klaksvik X

Båda lagen gav ett starkt intryck förra omgången då man drog svåra lotter. Klaksvik var ytterst nära att slå ut Bodö/Glimt med Sutjeska stod upp bra mot Ludogorets. Känns vidöppet inför mötet.

England – Spanien 1

Spanien saknar sin motor i Putellas. Landslaget har inte lyckats nå upp i samma höjder utan henne under gruppspelet. England är det landslaget som övertygat mest ihop med Tyskland.

Dagens bästa spel

England – Spanien 1

Odds: 1,97

Bomben 1

A. England – Spanien

2, 3 – 1, 2

B. Dynamo Kiev – Fenerbahce

0, 2 – 1, 3

C. Ferencvaros – Slovan Bratislava

2, 3, 4, 5, 6 – 0, 1

160 rader, spelstopp 19.59

